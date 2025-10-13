FOTO / Ce face Roxana Vancea cu copiii săi în fiecare duminică. ”A devenit un FIRESC al vieții noastre”

Fosta asistentă de televiziune Roxana Vancea, în vârstă de 35 de ani, a spus ce obicei are împreună cu copiii săi, în fiecare duminică.



Roxana Vancea este cunoscută ca fostă asistentă de televiziune. Roxana Vancea este căsătorită cu Dragoș, partenerul ei de viață având un băiețel care se numește Milan. Vedeta a devenit mămică pentru prima dată în luna noiembrie a anului 2021. Roxana Vancea a ales numele Zian pentru fiul ei.

Fosta asistentă Tv a explicat, pentru click.ro, ce obișnuiește să facă duminică de duminică împreună cu cei doi copii.

Ce face Roxana Vancea cu copiii săi în fiecare duminică. ”Cred că este esențial ca ei să crească având o legătură vie cu biserica și cu Dumnezeu”

”Pentru mine, împărtășirea copiilor este un moment foarte important, un dar pe care încerc să îl cultiv în sufletele lor încă de mici. Cred că este esențial ca ei să crească având o legătură vie cu biserica și cu Dumnezeu, să înțeleagă că nu este doar o tradiție, ci o întâlnire reală cu Hristos, care le aduce pace, curățenie și bucurie.Îi duc la biserică în fiecare duminică, iar împărtășirea a devenit un firesc al vieții noastre de familie. Este o bucurie să îi văd cum se apropie de Sfântul Potir cu inimile deschise și cu zâmbetul pe chip, iar pentru mine, ca părinte, e cea mai mare împlinire — să știu că învață să-L iubească pe Dumnezeu și să crească în credință”, a declarat Roxana Vancea pentru sursa mai sus-menționată.



”În plus, la biserica unde mergem noi, părintele i-a cucerit de la primele interacțiuni. Zian chiar mă amenință atunci când îl cert că mă pârăște părintelui”, a mai spus aceasta.