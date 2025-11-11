Prima pagină » Actualitate » FOTO. Ce își dorește Pavel Bartoș la final de an. ”Știu că după o săptămână m-aș PLICTISI”

11 nov. 2025, 18:30, Actualitate
Pavel Bartoș, în vârstă de 50 de ani, a mărturisit că își dorește foarte mult o vacanță mai lungă, în care să nu facă absolut nimic.

Pavel Bartoș a avut un an încărcat, motiv pentru care își dorește o vacanță mai mare, de câteva săptămâni, după cum a declarat acesta pentru click.ro.

”În primul rând, a fost încă un an cu „Românii au talent” și cu „Vocea României”, am avut premieră la Teatrul Odeon, am făcut două filme: „Crăciun cu Ramon” (care apare din 1 decembrie în toate cinematografele), „Vacanță All Inclusive” ( film pe care l-am făcut cu Smiley și pe care îl vom vedea în septembrie anul viitor)”, a spus Pavel Bartoș despre anul care se apropie de sfârșit.

”Îmi doresc ca niciodată vacanță! Dar, îmi doresc o vacanță de vreo trei-patru săptămâni. Știu că după o săptămână m-aș plictisi, dar chiar îmi doresc să fie o vacanță în care să nu mai fac nimic. Aici, afară, nu contează! Important e să fii cu cei dragi alături de tine, atâta tot! Sincer, mi-ar plăcea să fiu undeva la țară, să tai porcul! Chiar îmi place”, a mărturisit actorul.

Pavel Bartoș e căsătorit și are trei fete

Pavel Bartoș este cunoscut publicului ca actor, dar și ca prezentator de televiziune al show-urilor ”Românii au talent”, alături de Smiley”, și ”Vocea României”, de la Pro TV.

În ceea ce privește viața personală, Pavel Bartoș are o familie foarte frumoasă. Actorul și prezentatorul de televiziune formează un cuplu extraordinar cu soția sa, Anca, împreună cu care are trei fiice: Eva, Sofia și Rita.

