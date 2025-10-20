FOTO. Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și FOSTA iubită a lui Tavi Clonda. ”Era o femeie care suferea”

Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a povestit ce s-a întâmplat între ea și fosta iubită a soțului ei, Tavi Clonda, în vârstă de 46 de ani.

Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda din anul 2015. Din mariajul cu Tavi Clonda, Gabriela Cristea are două fetițe, Victoria și Iris. Înainte de a deveni mămică, Gabriela Cristea a pierdut două sarcini, una la 20 de ani și cealaltă cu Tavi Clonda.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au dat amănunte de la începutul relației lor la podcastul realizat de Cătălin Măruță. La acea vreme, Tavi Clonda forma un cuplu cu o altă femeie de care tot încerca să se despartă.

”Nu mai funcționa, dar nu avea unde să se mute fosta prietenă sau, mă rog, nu voia. Până la urmă am recunoscut că am o altă relație. Ne pupasem un pic, muah. (râde) Prima dată am fost la film cu colegii. Eram noi doi și încă un cuplu”, a explicat Tavi Clonda, potrivit revistei Unica.

”La început nu (n.r. nu a știut despre relația lui). Îl vedeam că e un pic în defensivă, că nu este 100% prezent. Eu l-am lăsat. Fiecare om este liber să facă ceea ce consideră de cuviință. El a venit și mi-a zis (n.r. despre fosta relație). I-am zis atunci, du-te rezolvă-ți situația și, dacă mai sunt aici…”, a spus și Gabriela Cristea.

Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și fosta iubită a lui Tavi Clonda. ”Le-am trecut la prescrise”

”Ea (n.r. fosta) mi-a zis un lucru. «Doi oameni nu se despart decât dacă intervine a treia persoană.» Eu nu sunt de acord cu asta. Eu m-am despărțit de o fostă prietenă și nu aveam pe nimeni. Ei i s-a întâmplat exact ce a zis. Dacă ai rostit-o… Până nu i-am spus că am pe altcineva n-a plecat”, a mai declarat Tavi Clonda.



Gabriela Cristea a dezvăluit că a primit un mesaj de la fosta iubită a lui Tavi Clonda, după ce aceștia s-au despărțit:

”Da. (n.r. i-a scris mesaj) Pe Instagram, Facebook, nu mai știu. Le-am trecut la prescrise. Era firesc, până la urmă. Dacă ea simțea că își dorește (n.r. să salveze relația) trebuia să facă toate… Nu. (n.r. nu i-a răspuns) Ce aș fi putut să-i spun. Era o femeie care suferea. Empatizam cu toată treaba asta”.