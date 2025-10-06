FOTO / Ce spune Andreea Esca despre cei doi copii ai săi. ”Clar mi se pare că este o CALITATE importantă”

Prezentatoarea de televiziune Andreea Esca, în vârstă de 52 de ani, a vorbit despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris, pe care îi are din mariajul cu Alexandre Eram.



Andreea Esca prezintă principalul jurnal de știri de la Pro TV încă de la începuturile postului de televiziune. Vedeta a lucrat în televiziune pentru prima dată la postul TV SOTI.

În plan personal, Andreea Esca este căsătorită de foarte mulți ani cu omul de afaceri Alexandre Eram, împreună cu care are doi copii, Alexia și Aris. Despre aceștia a făcut vedeta TV declarații într-un interviu pentru revista Viva.

Ce spune Andreea Esca despre cei doi copii ai săi. ”Mai apreciez la ei este că au un respect deosebit față de ceilalți”

”Da, amândoi sunt niște copii foarte buni, niște copii cu un suflet foarte bun și sper că sunt politicoși. Sunt foarte muncitori, ceea ce iar apreciez, pentru că și eu și soțul mei suntem ”workoholici”, deci clar mi se pare că este o calitate importantă să fii un om muncitor. Și ce mai apreciez la ei este că au un respect deosebit față de ceilalți”, a declarat Andreea Esca.



”Copiii mei au fost cu noi în vacanță, facem cel puțin două vacanțe pe an împreună și asta pentru că ei își doresc să vină, nu-i oblig eu. Mi se pare chiar deosebit faptul că merg, adică eu nu îmi aduc aminte să mai fi mers cu părinții mei în vacanță după 18 ani, dar lor le face plăcere și mă bucur. Cu cât vor să vină mai mult, cu atât mai bine”, a mai spus aceasta.