Prima pagină » Actualitate » FOTO / Ce spune Andreea Esca despre cei doi copii ai săi. ”Clar mi se pare că este o CALITATE importantă”

FOTO / Ce spune Andreea Esca despre cei doi copii ai săi. ”Clar mi se pare că este o CALITATE importantă”

06 oct. 2025, 13:30, Actualitate
FOTO / Ce spune Andreea Esca despre cei doi copii ai săi. ”Clar mi se pare că este o CALITATE importantă”
Galerie Foto 24
Ce spune Andreea Esca despre cei doi copii ai săi

Prezentatoarea de televiziune Andreea Esca, în vârstă de 52 de ani, a vorbit despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris, pe care îi are din mariajul cu Alexandre Eram.

Andreea Esca prezintă principalul jurnal de știri de la Pro TV încă de la începuturile postului de televiziune. Vedeta a lucrat în televiziune pentru prima dată la postul TV SOTI.

În plan personal, Andreea Esca este căsătorită de foarte mulți ani cu omul de afaceri Alexandre Eram, împreună cu care are doi copii, Alexia și Aris.  Despre  aceștia a făcut vedeta TV declarații într-un interviu pentru revista Viva.

Ce spune Andreea Esca despre cei doi copii ai săi. ”Mai apreciez la ei este că au un respect deosebit față de ceilalți”

”Da, amândoi sunt niște copii foarte buni, niște copii cu un suflet foarte bun și sper că sunt politicoși. Sunt foarte muncitori, ceea ce iar apreciez, pentru că și eu și soțul mei suntem ”workoholici”, deci clar mi se pare că este o calitate importantă să fii un om muncitor. Și ce mai apreciez la ei este că au un respect deosebit față de ceilalți”, a declarat Andreea Esca.


”Copiii mei au fost cu noi în vacanță, facem cel puțin două vacanțe pe an împreună și asta pentru că ei își doresc să vină, nu-i oblig eu. Mi se pare chiar deosebit faptul că merg, adică eu nu îmi aduc aminte să mai fi mers cu părinții mei în vacanță după 18 ani, dar lor le face plăcere și mă bucur. Cu cât vor să vină mai mult, cu atât mai bine”, a mai spus aceasta.

Citește și

VIDEO Diana Șoșoacă, acuzații fără precedent: „Parchetul General este cea mai coruptă instituție din România / Abia aștept să mă aresteze”
13:24
Diana Șoșoacă, acuzații fără precedent: „Parchetul General este cea mai coruptă instituție din România / Abia aștept să mă aresteze”
POLITICĂ VIDEO. Circ în fața Parchetului General. Șoșoacă, așteptată de sute de susținători cu vuvuzele și pancarte
13:15
VIDEO. Circ în fața Parchetului General. Șoșoacă, așteptată de sute de susținători cu vuvuzele și pancarte
ACTUALITATE Cum pot fi penalizați locatarii de la bloc, acum, în 2025. Plata obligatorie pe care NU trebuie să o ignore
13:09
Cum pot fi penalizați locatarii de la bloc, acum, în 2025. Plata obligatorie pe care NU trebuie să o ignore
ACTUALITATE Faimosul Charlie Ottley, impresionat de bătrânii lăsați la -1 grad de pana de curent. „Am fost informați că problema s-a rezolvat. Doar că nu a fost”
12:31
Faimosul Charlie Ottley, impresionat de bătrânii lăsați la -1 grad de pana de curent. „Am fost informați că problema s-a rezolvat. Doar că nu a fost”
ACTUALITATE Cu țevile ciuruite și probleme în tot Bucureștiul, se dă drumul la căldură. Anunțul oficial al Termoenergetica
12:04
Cu țevile ciuruite și probleme în tot Bucureștiul, se dă drumul la căldură. Anunțul oficial al Termoenergetica
Mediafax
Avertizare meteo: Cod roșu de ploi abundente în trei județe. Cod portocaliu în Muntenia și Dobrogea, ninsori viscolite la altitudini mari
Digi24
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă atenția Pentagonului pentru o armă anti-dronă
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Ana Birchall, acuzată că s-ar fi oferit să devină agent CIA în schimbul unei funcții importante în România. Reacția fostului consilier prezidențial: „O minciună”
Mediafax
S-a finalizat procesul ”Fantomei” de la Artmark! A cumpărat tablouri de 550.000 de euro sub o identitate falsă. Lucrările sunt semnate de Tonitza, Vermont și Țuculescu
Click
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Răsturnare incredibilă de situație în cazul băiatului arestat în Dubai pentru că a avut o relație cu o fată. După eliberare a murit
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 28 de ani de căsnicie
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Ionuț a murit la doar 21 de ani după ce a petrecut alături de alți 3 prieteni, în club. Băuți, tinerii au pierdut controlul mașinii care s-a lovit violent de altă mașină
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Noi dezvăluiri de la Diana Cuciuc. De ce ar fi murit tânăra de 17 ani
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
A trecut aproape un an de la moartea fulgerătoare a Andreei Cuciuc! Adriana Ochișanu, mesaj plin de durere pentru tânăra artistă: „Suflet neprihănit și bun, copilă iubită, înțeleaptă, talentată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
De ce antrenamentele cu greutăți sunt esențiale la orice vârstă