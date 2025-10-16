FOTO. Cea mai dureroasă perioadă din viața Monicăi Pop. ”După moartea ei am făcut o DEPRESIE urâtă”

Binecunoscutul medic oftalmolog Monica Pop a povestit despre una dintre cele mai dureroase perioade din viața sa. ”După moartea ei am făcut o depresie urâtă” , a afirmat aceasta.



Monica Pop este un reputat medic oftalmolog, cu o carieră impresionantă. În plan personal, este căsătorită cu Mircea Pop, cei doi formând un cuplu de peste 40 de ani.

De-a lungul anilor, Monica Pop a trecut prin multe momente dificile. Însă, cea mai grea perioadă a fost cea în care a pierdut-o pe bunica sa, de care a fost foarte atașată. Bunica Suzana a crescut-o la Cluj, de la șase săptămâni, până la vârsta de 13 ani

Cea mai dureroasă perioadă din viața Monicăi Pop. ”Am crezut că nu o să trec niciodată peste asta”

”Pentru mine, ziua de 9 octombrie este cea mai neagră din viața mea. Este ziua în care mi-am pierdut bunica. Bunica maternă, cea care m-a crescut, pe bunica Suzana, pe care o vedeam ca pe o mamă. Am găsit-o dimineața pe jos, fără răsuflare. Nu am reușit să o readuc la viață. După moartea ei am făcut o depresie urâtă. Mi-a fost foarte greu. A fost cea mai urâtă perioadă din viața mea! Am crezut că nu o să trec niciodată peste asta. Moartea ei mi-a adus multă suferință”, a declarat Monica Pop pentru revista Viva.



”I-am dat mult de lucru bunicii în copilărie. Am făcut multe pozne, de multe dintre ele îmi este rușine. Când a simțit că situația scapă de sub control și nu mă mai poate ține, m-a trimis la București, la o mătușă, la o familie de medici”, a mai spus aceasta.