FOTO. Corina Caragea a dezvăluit care a fost cea mai SCUMPĂ vacanță. ”A meritat toți banii”

Corina Caragea a dat detalii despre cea mai scumpă destinație de vacamță în care a fost. ”A meritat toți banii”, a afirmat vedeta.



Corina Caragea este cunoscută publicului telespectator din postura de prezentatoare a știrilor sportive de la Pro TV. Aceasta este una dintre cele mai senzuale apariții de pe micile ecrane de la noi. În urmă cu ani, aceasta a făcut parte din corpul de balet de la emisiunea ”Surprize, surprize”, moderată de binecunoscuta vedetă Andreea Marin la Televiziunea Națională.

Corina Caragea este mare iubitoare de călătorii și merge în cele mai exotice vacanțe. Una dintre acestea a fost cea petrecută în Bora Bora, o destinație scumpă după cum a explicat vedeta la emisiunea ”Cafea cu visuri”, realizată de Oana Andoni.

Corina Caragea a dezvăluit care a fost cea mai scumpă vacanță. ”Cea mai scumpă cazare a fost, nu știu dacă să spun… Mai multe mii de euro, da”

”Eu am stat la resorturi, am schimbat cazările, am stat la 4 hoteluri. Am stat și pe apă și pe uscat, da. Mie îmi e teamă de aceste căsuțe, dar aici m-am simțit foarte, foarte bine, (…). Cazarea a fost impecabilă, chiar a meritat toți banii, (…). Cea mai scumpă cazare a fost, nu știu dacă să spun… Mai multe mii de euro, da!… Poți să stai la un airbnb cu 200 de euro/ noapte, poți să stai la o căsuță cu 2000 euro/noapte, bineînțeles prețurile variază în funcție de sezon, hotel, servicii”, a detalia Corina Caragea, potrivit click.ro.

”Eu am plătit 2.100 de euro București-Tahiti, la clasa economy. Bineînțeles că le-am luat cu o lună înainte. Dacă le iei cu un an înainte, posibil să mai scadă prețul puțin”, a spus vedeta despre cât a costat-o zborul.



Aceasta a oferit amănunte și despre mâncarea de acolo, menționând că a plătit 200 de euro pentru o masă pentru două persoane:

”Aș zice mâncarea. Clar depinde de gusturi. Nu că nu mi-a plăcut, dar mă așteptam să fie totul accesbil la tot pasul. Pește proaspăt, sucuri naturale de fructe. Din păcate, toate acestea erau mult mai scumpe decât mâncarea de tip fast-food! Le găsești doar la prețuri mult mai mari. Mă uitam că și localnicii sunt consumatori de fast-food, preferă cartofii prăjiți… Mie îmi place foarte mult mâncarea asiatică și am mâncat de câteva ori la un restaurant asiatic în cadrul hotelului și atât am plătit (n.r. 200 de euro)”.