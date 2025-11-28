FOTO. Cum a reacționat tatăl lui Marius Moga când acesta a ales cariera artistică. ”A fost RETICENT și s-a îndoit de acest drum pe care mi l-am ales”

În plan personal, Marius Moga are familie fericită alături de soția sa, Bianca Lăpuște, și de fiica lor, Maria.

Marius Moga a povestit, pentru revista Viva, ce a spus tatăl său atunci când l-a anunțat că își dorește o carieră în muzică.

Cum a reacționat tatăl lui Marius Moga când acesta a ales cariera artistică. ”La vremea respectivă nu era dovedită premisa că un hobby ca muzica poate să devină un job adevărat”

”Când eram copil, ai mei aveau o colecție mare de viniluri și casete, și așa am descoperit primele piese preferate. Tata asculta și multă muzică instrumentală, gen Michel Jarre, Isao Tomita sau Yannis, și m-a ajutat cu ore de pian, o orgă și un calculator pe care să pot orchestra piese, dar, cu toate astea, când i-am zis că vreau să fiu producător, a fost reticent și s-a îndoit de acest drum pe care mi l-am ales, fiindcă la vremea respectivă nu era dovedită premisa că un hobby ca muzica poate să devină un job adevărat”, a spus Marius Moga.



”Și atunci, presupun că frica lor a fost mai degrabă legată de viitorul meu, cum facem să ne asigurăm că îți clădești un viitor din care poți să trăiești. Dar atunci când știi că asta vrei să faci, treci peste toate lucrurile astea și încerci să-ți găsești și să-ți păstrezi încrederea în tine și în ceea ce vrei să realizezi, și să ajungi acolo unde ți-ai propus. Nu dai greș decât atunci când te oprești”, a adăugat artistul.