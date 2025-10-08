FOTO / Cum a reușit Andra să SLĂBEASCĂ. ”Eu sunt foarte pofticioasă”

Andra, în vârstă de 39 de ani, a dat detalii despre cum a reușit să slăbească. Artista a mărturisit că i-a fost foarte greu dat fiind că este pofticioasă.



Andra este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de pe scena muzicală din România. Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani. Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. Cântăreața și prezentatorul de televiziune formează unul dintre cele mai unite cupluri dn showbiz-ul românesc.

În ultima perioadă de timp, Andra a reușit să slăbească. Motivul pentru care a slăbit nu este doar unul care ține de look, ci transformarea a venit și în urma unei probleme de sănătate legată de tensiune.

Cum a reușit Andra să slăbească. ”De când am dat 10 kg jos, am 12 cu 8. Era 15 cu 9 tot timpul”

”Ei, am avut un episod, dar acum pentru că am slăbit, căci de asta mi-am dorit să slăbesc, mi-a scăzut. Eram pe tratament de tensiune și mi-au zis medicii că nu înțeleg de unde, dar că dacă voi slăbi, voi scăpa de tensiune. Și uite că de când am dat 10 kg jos, am 12 cu 8. Era 15 cu 9 tot timpul. La un moment dat am avut la un concert tensiune destul de mare”, a explicat Andra la podcastul ”Gând la gând”, realizat de Teo Trandafir, potrivit liberteteapentrufemei.ro.

”Fac pilates de ceva vreme. Am dat 9 – 10 kg jos și acum stagnez, dar e bine. Cătălin m-a ajutat foarte mult. Eu sunt foarte pofticioasă și el îmi spunea, când simțeam, să nu cedez, că e păcat. Am reușit… de ce să pun la loc? Am nevoie de oameni de genul ăsta lângă mine, căci altfel nu știu dacă reușesc. (…) După ce ducem copiii la școală, merg cu Cătălin în pădure, ne bem cafeaua împreună. Facem un pic de mișcare, ca să mai scadă tensiunea”, a mai spus artista.