Prima pagină » Actualitate » FOTO / Cum a reușit Andra să SLĂBEASCĂ. ”Eu sunt foarte pofticioasă”

FOTO / Cum a reușit Andra să SLĂBEASCĂ. ”Eu sunt foarte pofticioasă”

08 oct. 2025, 18:30, Actualitate
FOTO / Cum a reușit Andra să SLĂBEASCĂ. ”Eu sunt foarte pofticioasă”
Galerie Foto 20
Cum a reușit Andra să slăbească

Andra, în vârstă de 39 de ani, a dat detalii despre cum a reușit să slăbească. Artista a mărturisit că i-a fost foarte greu dat fiind că este pofticioasă.

Andra este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de pe scena muzicală din România. Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani. Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. Cântăreața și prezentatorul de televiziune formează unul dintre cele mai unite cupluri dn showbiz-ul românesc.

În ultima perioadă de timp, Andra a reușit să slăbească. Motivul pentru care a slăbit nu este doar unul care ține de look, ci transformarea a venit și în urma unei probleme de sănătate legată de tensiune.

Cum a reușit Andra să slăbească. ”De când am dat 10 kg jos, am 12 cu 8. Era 15 cu 9 tot timpul”

”Ei, am avut un episod, dar acum pentru că am slăbit, căci de asta mi-am dorit să slăbesc, mi-a scăzut. Eram pe tratament de tensiune și mi-au zis medicii că nu înțeleg de unde, dar că dacă voi slăbi, voi scăpa de tensiune. Și uite că de când am dat 10 kg jos, am 12 cu 8. Era 15 cu 9 tot timpul. La un moment dat am avut la un concert tensiune destul de mare”, a explicat Andra la podcastul ”Gând la gând”, realizat de Teo Trandafir, potrivit liberteteapentrufemei.ro.

”Fac pilates de ceva vreme. Am dat 9 – 10 kg jos și acum stagnez, dar e bine. Cătălin m-a ajutat foarte mult. Eu sunt foarte pofticioasă și el îmi spunea, când simțeam, să nu cedez, că e păcat. Am reușit… de ce să pun la loc? Am nevoie de oameni de genul ăsta lângă mine, căci altfel nu știu dacă reușesc. (…) După ce ducem copiii la școală, merg cu Cătălin în pădure, ne bem cafeaua împreună. Facem un pic de mișcare, ca să mai scadă tensiunea”, a mai spus artista.

Citește și

ACTUALITATE Leonard Doroftei, ținta criticilor pe Facebook, după ce a apărut în uniforma Armatei Române: „Mai bine stai departe”
19:00
Leonard Doroftei, ținta criticilor pe Facebook, după ce a apărut în uniforma Armatei Române: „Mai bine stai departe”
ACTUALITATE Marian a murit în Italia, după ce camioneta în care se afla a fost lovită de două TIR-uri. Avea numai 33 de ani
18:31
Marian a murit în Italia, după ce camioneta în care se afla a fost lovită de două TIR-uri. Avea numai 33 de ani
GUVERN Ilie Bolojan i-a transmis comisarului european pe agricultură că în România „există DEFICITE importante în sectoare precum producția de carne de porc”
18:16
Ilie Bolojan i-a transmis comisarului european pe agricultură că în România „există DEFICITE importante în sectoare precum producția de carne de porc”
ACTUALITATE Povestea lui Marius Keseri, membrul trupei Direcția 5, care a murit astăzi
18:00
Povestea lui Marius Keseri, membrul trupei Direcția 5, care a murit astăzi
EXCLUSIV Am învins. Nașterile și decesele sunt legale din nou în România. După ce Gândul a dezvăluit că primarii nu mai pot emite certificate, Bolojan s-a răzgândit și a modificat ordonanța
17:56
Am învins. Nașterile și decesele sunt legale din nou în România. După ce Gândul a dezvăluit că primarii nu mai pot emite certificate, Bolojan s-a răzgândit și a modificat ordonanța
FINANCIAR Vești proaste de la BNR. Dobânzile la ratele românilor NU scad
17:51
Vești proaste de la BNR. Dobânzile la ratele românilor NU scad
Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Digi24
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Cancan.ro
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am panicat pentru o ploicică!”
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Cancan.ro
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
A murit Constantin Paiu! Regretatul om de teatru s-a stins la 89 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Tragedie în lumea muzicii românești. Direcția 5 e în doliu. S-a stins membrul formației: Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet!
Evz.ro
Andrei de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre despărțirea de Ella Vișan
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
O descoperire contrazice ce au crezut cercetătorii despre primele forme de viață de pe Pământ
EXTERNE Marine Le Pen invocă organizarea unor noi alegeri în FRANȚA/ „Dacă poporul ne vrea, îl vom trimite pe JORDAN BARDELLA”
18:57
Marine Le Pen invocă organizarea unor noi alegeri în FRANȚA/ „Dacă poporul ne vrea, îl vom trimite pe JORDAN BARDELLA”
SPORT Mihnea Rădulescu, vedeta de la Universitatea Craiova, operat de urgență la Roma. Ce probleme au oltenii cu regula Under 21
18:44
Mihnea Rădulescu, vedeta de la Universitatea Craiova, operat de urgență la Roma. Ce probleme au oltenii cu regula Under 21
EXTERNE Consumul recreațional de canabis a scăpat de sub control în GERMANIA /Cum vrea Guvernul să stopeze fenomenul
18:23
Consumul recreațional de canabis a scăpat de sub control în GERMANIA /Cum vrea Guvernul să stopeze fenomenul
EXTERNE După războiul comercial, noi TENSIUNI între SUA și UE. Washingtonul așteaptă relaxarea reglementărilor de mediu
18:21
După războiul comercial, noi TENSIUNI între SUA și UE. Washingtonul așteaptă relaxarea reglementărilor de mediu
HOROSCOP Cele 4 zodii care își vor schimba COMPLET viața la finalul lunii. Însă, vor avea de înfruntat provocări mari, de la concedieri la depresie în amor
18:12
Cele 4 zodii care își vor schimba COMPLET viața la finalul lunii. Însă, vor avea de înfruntat provocări mari, de la concedieri la depresie în amor
ACTUALITATE Un bărbat din Italia a ajuns la Urgențe pentru un presupus infarct. Ce au găsit, de fapt, medicii în corpul său
17:40
Un bărbat din Italia a ajuns la Urgențe pentru un presupus infarct. Ce au găsit, de fapt, medicii în corpul său