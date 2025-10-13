FOTO / Cum se simte Andreea Ibacka după accidentul de motocicletă. ”Urmările puteau fi mult mai GRAVE”

Andreea Ibacka, în vârstă de 40 de ani, a spus care este starea sa de sănătate după accidentul de motocicletă pe care l-a avut în urmă cu câteva luni.



În urmă cu două luni, Andreea Ibacka a trecut printr-un moment extrem de dificil. Aceasta a avut un accident de motocicletă. Vedeta a spus, pentru revista Viva, cum se simte acum.

”Deşi încă mă dor coastele şi fac recuperare pentru mâna stângă – n-aveam timp nici să respir, dar pentru așa prioritate, cotul rupt… mi-am mai găsit 2-3 ore pe zi, fac fizioterapie și kinetoterapie –, sunt liniștită la gândul că mi-am recăpătat mobilitatea în foarte mare proporție. Slavă Domnului că nu a fost mai rău! Având în vedere că am zburat 4-5 metri de la locul accidentului și am căzut pe asfalt… urmările puteau fi mult mai grave. Se pare că am aterizat binișor, instinctiv m-am rostogolit la impactul cu solul, ceea ce a diminuat viteza cu care am fost aruncată de pe motor”, a explicat Andreea Ibacka.

”Și acum retrăiesc în slow motion momentul impactului cu mașina care ne-a tăiat calea. A urmat saltul meu peste Cabral, peste motor, peste mașina perpendiculară pe șosea. A fost scurt, dar nu știu cum se face că am avut timp de multe gânduri. Cele mai importante, legate de copiii mei, credeam inițial că n-o să-i mai văd. Sigur că am realizat mai mult ca oricând că se poate întâmpla ceva catastrofal la o simplă plimbare de 30 minute prin oraș, chiar dacă mergi regulamentar. Nu m-am mai urcat pe motor de atunci”, a mai spus vedeta.

Andreea Ibacka e căsătorită cu Cabral

Andreea Ibacka este cunoscută ca actriță și vedetă de televiziune. Cabral și Andreea Ibacka au devenit părinți pentru prima dată în data de 5 decembrie 2018, atunci când a venit pe lume Namiko. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011, după o relație de trei ani. Prezentatorul de televiziune Cabral a mai fost căsătorit cu Luana Ibacka. Din mariajul celor doi a rezultat o fiică, Inoke. În data de 5 octombrie 2021, Andreea Ibacka a devenit mămică pentru a două oară. Vedeta a adus pe lume un băiețel, Tiago.