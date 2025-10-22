Prima pagină » Actualitate » FOTO. De unde își ia ținutele pentru evenimente Carmen Brumă. ”Nu prea mă interesează foarte tare TRENDURILE”

22 oct. 2025, 14:30
Carmen Brumă a  explicat de unde obișnuiește să își ia ținutele pentru evenimentele la care participă. ”Nu prea mă interesează foarte tare trendurile” , a spus aceasta.  

 Carmen Brumă atrage imediat atenția la evenimentele la care participă atât cu fiziul său foarte bine lucrat la sala de sport, cât și cu ținutele alese.

Vedeta a mărturisit că atunci când vine vorba de ținutele pe care alege să le poarte la diverse gale preferă designerii români. Aceasta a spus, pentru click.ro, cum își alege ținutele, dar a și afirmat că nu este interesată de trenduri.

De unde își ia ținutele pentru evenimente Carmen Brumă. ”Mă interesează ca haina respectivă să servească scopului”

”Colaborez de foarte mulți ani cu Luiza Ganea, designer român. E foarte talentată și a înțeles exact ce îmi place și ce mă avantajează. Avem o colaborare de peste șapte ani”, a declarat Carmen Brumă.

”Recunosc că nu prea mă interesează foarte tare trendurile. Dacă trendurile îmi servesc, atunci ne >. Dacă nu, nu! Se întâmplă să apelez la designeri români de foarte multe ori. Am făcut-o și o fac cu drag! Mă interesează ca haina respectivă să servească scopului, să mă avantajeze și să-mi placă”, a mai spus aceasta.

Carmen Brumă are un copil cu Mircea Badea

Carmen Brumă este cunoscută publicului din România din postura de asistentă și prezentatoare de televiziune. Vedeta formează un cuplu cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea. Cei doi au împreună un băiețel, Vlad.

Deși formează un cuplu de foarte mulți ani, Carmen Brumă și Mircea Badea nu au ajuns în fața altarului.

