Vremea neobișnuit de caldă pentru această perioadă aduce surprize frumoase în piețe. Chiar dacă suntem la început de noiembrie, apetisantele căpșuni românești se găsesc încă la vânzare. Însă prețul nu este deloc mic: aproximativ 40 de lei kilogramul.

Fructele, asociate mai degrabă cu zilele calde de primăvară și de vară, atrag acum atenția cumpărătorilor, mai ales că apariția lor în această perioadă este neobișnuită.

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Temperaturile ridicate pot favoriza prelungirea sezonului pentru unele culturi, însă producția depinde și de soi, de condițiile de cultivare și de evoluția vremii.

Temperatura din acest an a fost una destul de bună. M-a ajutat să scot pe piață și acum căpșuni”, a declarat Sebastian Dinu, fermier djn Mârșani, pentru corespondentul Gândul.

Răsfăț la un preț pe măsură

Pentru cei care vor să se bucure de gustul căpșunilor românești chiar și în prag de iarnă, răsfățul vine la un preț pe măsură. La 40 de lei kilogramul, fructele rămân mai degrabă o mică plăcere decât o cumpărătură de zi cu zi.

Astfel, în județul Dolj, una dintre zonele cu un bogat potențial agricol, au fost cultivate peste 230 de hectare de căpșuni doar anul acesta.

Un an cu pierderi de 60%

Mai multe culturi din zonele montane și colinare au fost afectate de valul de frig de la începutul lunii mai 2026. Au fost înregistrate atunci pierderi de producție și de 60%.

„Frigul a lovit cel mai puternic în noaptea de 30 aprilie spre 1 mai. Îndeosebi în zonele de deal și munte. Temperaturile scăzute au afectat livezile și viile. Spre deosebire de alte părți ale țării, la noi, rapița, care este acum înflorită, a scăpat de îngheț.

Conform sesizărilor primite, au fost afectați caișii și piersicii. Îndeosebi soiurile timpurii, și mai puțin merii. În momentul de față au loc verificările în teren, pe baza cărora se va face centralizarea pagubelor”, preciza la acel moment Mariu Ștefan, directorul adjunct al Direcției pentru Agricultură Județene Bihor.