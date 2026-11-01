Cetățenii italieni plătesc milioane de euro în taxe pentru ca yahturile rusești să stea acostate în apele țării

Iahturile rusești blocate în apele țării au început să provoace revoltă printre localnicii care plătesc din taxele lor ca să le țină la țărm. Un iaht blocat în Trieste îi lasă pe italieni fără 30.000 de dolari pe lună. Altul, care ar avea legături cu Vladimir Putin, a luat din banii italienilor din Toscana 15 milioane de euro până acum, conform CNN. Autoritățile locale încearcă să scape de ele, în timp ce guvernul italian nu e dispus să facă concesii în fața Moscovei.

Yahtul din Trieste care ia 30.000 de dolari din taxele italienilor în fiecare zi

Nava de lux „Sailing Yacht A”, evaluată la aproximativ 600 de milioane de dolari și aparținând oligarhului rus Andrei Melnichenko, este blocată de mai bine de patru ani în Italia, iar cheltuielile de întreținere ajung până la 30.000 de dolari pe zi. Primarul orașului Trieste, Roberto Dipiazza, a lansat o campanie publică împotriva acestei situații, catalogând menținerea navei pe bani publici drept o „disgrație” și amenințând cu vânzarea sau scoaterea ei din port. Costurile zilnice pentru întreținerea iahtului, care includ un echipaj de 20 de persoane, combustibil pentru generatoare, curățenie specializată, pază și asigurări, se ridică la circa 30.000 de dolari pe zi, adică aproape 11 milioane de dolari pe an. Nava de 142 de metri a ajuns blocată în Italia pentru că se afla la Trieste pentru lucrări de mentenanță în martie 2022, când invazia Rusiei în Ucraina a atras sancțiuni internaționale masive și sechestrarea activelor deținute de oligarhi.

Nava asociată cu președintele Vladimir Putin generează cheltuieli uriașe în Toscana

Sailing Yacht A nu este singura navă de lux care consumă bugetul public din Italia. În portul Marina di Carrara din Toscana se află Scheherazada, o ambarcațiune de 140 de metri evaluată la 700 de milioane de dolari. Deși în acte figurează pe numele unui executiv din cadrul Rosneft, opozantul rus Alexei Navalnîi a prezentat dovezi conform cărora nava îi aparține de fapt președintelui Vladimir Putin. Pentru menținerea navei Scheherazade, contribuabilii din regiunea Toscana au plătit deja peste 15 milioane de dolari. Suma acoperă salariile echipajului redus, format din cetățeni britanici și ruși, măsurile de securitate și funcționarea sistemelor de aer condiționat pentru prevenirea igrasiei în spațiile interioare de lux.

Alte nave de lux sechestrate pe coastele italiene

Sub sechestrul autorităților italiene se mai află și alte nave ale unor personaje influente de la Moscova:

Lady M, un iaht de 64 de metri evaluat la zeci de milioane de dolari, deținut de Alexei Mordașov, un apropiat al liderului de la Kremlin și acționar majoritar al celei mai mari companii miniere și siderurgice din Rusia. Mentenanța acesteia în portul Imperia a depășit deja 2 milioane de dolari.

Lena, o ambarcațiune de 38 de metri deținută de Ghenadi Timcenko, un alt aliat al conducerii de la Moscova.

Guvernul condus de premierul Giorgia Meloni menține o poziție fermă în privința aplicării sancțiunilor împotriva oligarhilor ruși, subliniind că orice concesie făcută Moscovei reprezintă un risc major. Cu toate acestea, la nivel local,nemulțumirile cresc din cauza faptului că banii publici sunt folosiți pentru conservarea bunurilor de lux confiscate.

Ce prevede legea din Italia pentru navele sub sechestru

Conform legislației italiene, o navă aflată sub sechestru trebuie întreținută corespunzător și nu poate fi lăsată să ruginrească sau să se scufunde. În cazul în care sancțiunile împotriva oligarhilor vor fi ridicate, aceștia vor fi obligați să ramburseze toate aceste cheltuieli pentru a-și recupera ambarcațiunea. Oligarhul rus Andrei Melnichenko, care deține iahtul „Sailing Yacht A” și a cărui avere este estimată la circa 20 de miliarde de dolari, a contestat sechestrul în instanță,susținând că nava aparține unei companii deținute printr-un trust creat de soția sa. Dosarul a ajuns până la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a confirmat dreptul Italiei de a menține sechestrul, dar și obligația statului de a asigura mentenanța navei.