Serbia repetă alegerile parlamentare în 53 de secții de vot, după ce s-au constatat nereguli la scrutinul din 25 octombrie. Mii de sârbi sunt așteptați din nou la urne

Comisia Electorală din Serbia (RIK) organizează astăzi repetarea alegerilor parlamentare în 53 de secții de vot după ce s-au constatat nereguli la scrutinul din 25 octombrie. Potrivit autorităților, procesul de re-votare vizează doar o mică parte din electorat și nu va schimba ordinea câștigătorilor, dar este necesar pentru validarea rezultatelor finale.

Vladimir Dimitrijević, președintele Comisiei Electorale, a declarat că din cele 53 de secții în care s-au reluat alegerile, în 31 dintre acestea rezultatele votului nu au putut fi determinate cu exactitate, iar în alte 22 de secții votul inițial a fost anulat complet din cauza neregulilor.

Votul a început la ora locală 7:00 și este programat să se termine la ora 20:00. În acest timp, 24.438 de alegători înregistrați sunt eligibili să voteze. Reluarea alegerilor are loc în 24 de orașe și municipalități, printre care și capitala Belgrad.

Conform rezultatelor preliminare publicate luni de RIK, pe baza datelor de la 8.187 din cele 8.392 de secții de votare ale țării, lista susținută de studenți „Lista Studenților – Studenții Câștigă”, a obținut 52,71% din voturi, în timp ce formațiunea „Aleksandar Vucic – Serbia Unită”, condusă de Partidul Progresist Sârb, a obținut doar 39,17%.