Botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a provocat acuzații tranșante din partea PNL, prin vocea deputatului Gigel Știrbu dar și prin Alexandru Muraru. Liberalii îi acuză pe liderii PSD prezenți la petrecere că au afișat un lux ostentativ. Peste ocean, însă, geamănul Andrei Muraru, Ambasadorul României în SUA, participă la petreceri pe yachturi.

Evenimentul PSD a avut loc sâmbătă, la Timișoara, și s-a remarcat prin locația premium și invitați de la vârful partidului, printre care s-a numărat și fostul premier Marcel Ciolacu alături de partenera sa, Sorina Docuz, o apariție mult comentată în spațiul public.

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Nașul copilului a fost chiar președontele partidului, Sorin Grindeanu. Printre invitați s-au numărat mai mulți lideri social-democrați. La petrecere a cântat și faimosul muzician italian Al Bano.

Alexandru Muraru, atac la „socialiștii de caviar

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, fratele geamăn, petrecere cu Sprînceană pe yachtul omului de afaceri. Și-au turnat șampanie în cap și au făcut poze cu trabucuri scumpe

Jurnalistul Robert Turcescu a postat pe pagina sa de Facebook fotografiile în care Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, se află pe un iaht, alături de afaceristul Dragoș Sprînceană – ochelari de soare și nelipsitul trabuc cu care se afișează de multe ori – și alți prieteni de distracție.

Gigel Știrbu, atac la adresa liderilor PSD după petrecerea de la Timișoara

„În timp ce românii își numără banii de la o lună la alta, strâng cureaua în fața facturilor și se întreabă cum o să treacă iarna, la Timișoara s-a strigat catalogul opulenței sfidătoare”, a scris Știrbu duminică, 1 noiembrie, pe Facebook.

Vicepreședintele liberal i-a numit pe participanți „socialiști de caviar” și a criticat ținutele și accesoriile despre care susține că ar fi fost afișate la eveniment.

„Spectacolul a fost de o vulgaritate financiară strigătoare la cer”, a afirmat deputatul. Acesta nu a omis să menționeze „blănurile scumpe, bijuteriile orbitoare, mașinile de sute de mii de euro și ceasurile care valorează cât bugetul pe câțiva ani al unei familii de rând”.

„Un asediu cinic al bugetarilor de lux”

Petrecerea de la Timișoara a lui Alfred Simonis este emblematică, mai spune Știrbu, pentru modul în care unii politicieni și-au asigurat carierele și averile. „Asistăm la un asediu cinic al bugetarilor de lux”, a mai spus politicianul, remarcând: „Singura lor calificare a fost carnetul de partid și loialitatea oarbă față de sistem”.

Casta trântorilor cu carnet de partid: Zero meserie, miliarde în conturi!

Asistăm la un asediu cinic al bugetarilor de lux. O castă de privilegiați care, în proporție covârșitoare, n-au avut nicio meserie reală, n-au profesat o zi în economia privată și n-au produs niciodată un leu din valoare adăugată înainte de a intra în politică. Singura lor calificare a fost carnetul de partid și loialitatea oarbă față de sistem. Din postura de simpli funcționari ai statului, acești oameni au strâns averi colosale și inexplicabile, transformând instituțiile și funcțiile publice în moșii personale, în timp ce batjocoresc efectiv cetățenii de rând.

„Sunt 36 de ani de hoție endemică”

„Sunt 36 de ani de hoție endemică, de furăciuni socialiste mascate sub grija față de popor”, a mai scris deputatul PNL.

În încheierea mesajului său, Știrbu spune că societatea nu mai poate tolera ceea ce numește „jaf deghizat în petreceri fastuoase”.