FOTO. Mihai Morar dă detalii despre cele trei fete ale sale. ”Mă ÎNGRIJOREAZĂ treaba asta, când în casă e prea multă liniște”

Mihai Morar, în vârstă de 44 de ani, a dat detalii despre cele trei fiice ale sale – gemenele Mara și Cezara și mezina Roua.
Mihai Morar este un binecunoscut om de radio și televiziune. Acesta prezintă emisiunea matinală la Radio Zu, împreună cu Daniel Buzdugan. A mai prezentat emisiunea ”Răi da’ Buni” de la postul de televiziune Antena Stars. De asemenea, a fost și prezentatorul emisiunii ”X Factor”, de la Antena 1. În 2020, a lansat podcastul ”Fain și simplu” pentru mediul online.
În ceea ce privește viața personală, Mihai Morar este tată de gemene, Mara și Cezara. Mihai Morar a devenit tată pentru a treia oară, în iulie 2019, când soția lui a adus pe lume tot o fetiță care a primit numele Roua. Mihai Morar şi Gabriela formează un cuplu de peste 15 ani şi sunt căsătoriţi tot de atunci. Despre familia sa a făcut Mihai Morar declarații pentru revista Viva.
”Bine că nu îmi spui că o să fiu socru mic, că socru mare nu am șanse să fiu în viața asta, având trei fete, dar ele sunt cu școala. Cele mari mai au puțin și dau Bacalaureatul. E vorba de celălalt an, nu acum. Roua este în primul ei an cu învățătoare. Este în clasa zero. Chiar azi când am plecat de acasă mi-am dat seama că era o liniște în casă… De obicei, nu e liniște în casă când e Roua acasă. Și mă gândeam ce face, că nu doarme după-amiaza de când era mică. Era în cameră la ea și am văzut-o pentru prima dată la birou făcându-și temele”, a spus Mihai Morar despre cele trei fete ale sale.
”Mă îngrijorează treaba asta, când în casă e prea multă liniște. Mă îngrijorează, pentru că asta înseamnă că ți-au crescut copiii. E doar o observație a unui om care a trecut prin asta. Când ești părinte tânăr te deranjează gălăgia din casă. Când îți cresc copiii începe să îți lipsească gălăgia aceea, pentru că, atunci când e liniște înseamnă că și copiii pleacă de acasă”, a mai declarat acesta.