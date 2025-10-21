Prima pagină » Actualitate » FOTO. Mihai Morar dă detalii despre cele trei fete ale sale. ”Mă ÎNGRIJOREAZĂ treaba asta, când în casă e prea multă liniște”

21 oct. 2025, 18:30, Actualitate
Mihai Morar dă detalii despre cele trei fete ale sale

Mihai Morar, în vârstă de 44 de ani, a dat detalii despre cele trei fiice ale sale – gemenele Mara și Cezara și mezina Roua.

Mihai Morar este un binecunoscut om de radio și televiziune. Acesta prezintă emisiunea matinală la Radio Zu, împreună cu Daniel Buzdugan. A mai prezentat emisiunea ”Răi da’ Buni” de la postul de televiziune Antena Stars. De asemenea, a fost și prezentatorul emisiunii ”X Factor”, de la Antena 1. În 2020, a lansat podcastul ”Fain și simplu” pentru mediul online.

În ceea ce privește viața personală, Mihai Morar este tată de gemene, Mara și Cezara. Mihai Morar a devenit tată pentru a treia oară, în iulie 2019, când soția lui a adus pe lume tot o fetiță care a primit numele Roua. Mihai Morar şi Gabriela formează un cuplu de peste 15 ani şi sunt căsătoriţi tot de atunci. Despre familia sa a făcut Mihai Morar declarații pentru revista Viva.

Mihai Morar dă detalii despre cele trei fete ale sale. ”Când ești părinte tânăr te deranjează gălăgia din casă”

”Bine că nu îmi spui că o să fiu socru mic, că socru mare nu am șanse să fiu în viața asta, având trei fete, dar ele sunt cu școala. Cele mari mai au puțin și dau Bacalaureatul. E vorba de celălalt an, nu acum. Roua este în primul ei an cu învățătoare. Este în clasa zero. Chiar azi când am plecat de acasă mi-am dat seama că era o liniște în casă… De obicei, nu e liniște în casă când e Roua acasă. Și mă gândeam ce face, că nu doarme după-amiaza de când era mică. Era în cameră la ea și am văzut-o pentru prima dată la birou făcându-și temele”, a spus Mihai Morar despre cele trei fete ale sale.

”Mă îngrijorează treaba asta, când în casă e prea multă liniște. Mă îngrijorează, pentru că asta înseamnă că ți-au crescut copiii. E doar o observație a unui om care a trecut prin asta. Când ești părinte tânăr te deranjează gălăgia din casă. Când îți cresc copiii începe să îți lipsească gălăgia aceea, pentru că, atunci când e liniște înseamnă că și copiii pleacă de acasă”, a mai declarat acesta.

