FOTO. Mihai Trăistariu, despre participarea la Eurovision 2026. ”Eu am o PIESĂ de acum doi ani, pusă pe pauză”

03 nov. 2025, 11:30, Actualitate
Mihai Trăistariu, în vârstă de 47 de ani, a afirmat că își dorește să reprezinte România la concursul Eurovision 2026 și are și o piesă pregătită.

Mihai Trăistariu a cunoscut faima în urmă cu ani, când făcea parte din trupa Valahia, una dintre cele mai dîndrpgite formații de pe scena artistică din România de la sfârșitul anilor ’90, după care a urmat o carieră solo.

A reprezentat cu succes România la Eurovision.  În 2006, Mihai Trăistariu a reprezentat România la concursul muzical internațional Eurovision și a reușit să se claseze pe locul patru în clasamentul final cu piesa ”Tornero”.

După doi ani de absență, România va participa la Eurovision 2026, care se va desfășura la Viena, Austria. Mihai Trăistariu este pregătit să participe din nou la Eurovision.

”Am văzut și eu zvonurile că mergem iar la Eurovision. Eu întotdeauna sunt pe fază, nu neapărat pregătit. Aștept să văd o decizie oficială, pentru că și în anii trecuți au mai fost discuții de genul acesta și nu s-a ținut. Dacă se ține, eu am o piesă de acum doi ani, pusă pe pauză, din Finlanda, de la producătorii Vocea Finlandei. Ei în fiecare an mă întreabă: > Le-am zis că eu aștept România”, a declarat Mihai Trăistariu pentru click.ro.

”Dacă se anunță oficial, într-o lună-două, poate mai fac vreo două-trei piese, văd eu prin ce studiouri. Eu aș vrea să încerc, să vedem! Anul ăsta, să mă cheme în juriu dacă n-am piesă. Că nu m-au mai chemat de vreo 10 ani. M-au sărit! Zic”, a mai spus artistul.

 

