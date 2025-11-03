FOTO. Mihai Trăistariu, despre participarea la Eurovision 2026. ”Eu am o PIESĂ de acum doi ani, pusă pe pauză”

A reprezentat cu succes România la Eurovision. În 2006, Mihai Trăistariu a reprezentat România la concursul muzical internațional Eurovision și a reușit să se claseze pe locul patru în clasamentul final cu piesa ”Tornero”.

După doi ani de absență, România va participa la Eurovision 2026, care se va desfășura la Viena, Austria. Mihai Trăistariu este pregătit să participe din nou la Eurovision.

Mihai Trăistariu, despre participarea la Eurovision 2026. ”Eu aș vrea să încerc, să vedem”

”Am văzut și eu zvonurile că mergem iar la Eurovision. Eu întotdeauna sunt pe fază, nu neapărat pregătit. Aștept să văd o decizie oficială, pentru că și în anii trecuți au mai fost discuții de genul acesta și nu s-a ținut. Dacă se ține, eu am o piesă de acum doi ani, pusă pe pauză, din Finlanda, de la producătorii Vocea Finlandei. Ei în fiecare an mă întreabă: > Le-am zis că eu aștept România”, a declarat Mihai Trăistariu pentru click.ro.

”Dacă se anunță oficial, într-o lună-două, poate mai fac vreo două-trei piese, văd eu prin ce studiouri. Eu aș vrea să încerc, să vedem! Anul ăsta, să mă cheme în juriu dacă n-am piesă. Că nu m-au mai chemat de vreo 10 ani. M-au sărit! Zic”, a mai spus artistul.