FOTO. Monica Tatoiu, despre cea mai tare DESTINAȚIE de vacanță din Europa. ”Este genial”

Monica Tatoiu, în vâstă de 68 de ani, a spus care este, în opinia sa, cea mai tare destinație turistică din Europa și a explicat și de crede acest lucru.



Monica Tatoiu este mare pasionată de călătorie și adoră să meargă în vacanțe.Femeia de afaceri a spus, pentru click.ro, că este de părere că Portugalia este, în acest moment, cea mai tare destinație din Europa.

”Este destinația mea preferată din Europa și vă spun sincer că și cea mai tare la ora actuală. E plin de turiști, nu mai mănânci sub 100 de euro două persoane la un restaurant nicăieri. Este genial! Plin de restaurante, magazine, exact cum erau Italia sau Spania după Covid. Portugalia este acum destinația numărul 1 de vacanțe de toamnă a Europei”, a explicat Monica Tatoiu.

”Porto, Lisabona, mi se pare la ora asta cea mai tare destinație din Europa. Eu am lucrat aici acum 20 de ani. Lisabona era cum este Bucureștiul acum, era sărăcie. Acum e nebunie, e un vibe bun, se construiește peste tot. (…) Portugalia este “the new Heaven”! Este superb și ca destinație de shopping. Au chestii mult mai frumoase decât în Franța și în Italia. Mi-am făcut vreo 6-7 outfituri senzaționale pentru acest sezon. Toamna asta în materie de fashion este ceva între frică, speranță și reziliență! Îmi place că se mănâncă bine. Din miile de restaurante, să mănânci de două ori într-un loc… este cum era Roma acum 10 ani! Cine vrea să plece la Lisabona să mă întrebe pe mine că le dau tipsuri”, a mai spus aceasta.

Monica Tatoiu are un băiat

Monica Tatoiu este o cunoscută femeie de afaceri. De asemenea, aceasta a fost și profesoară de matematică. În plan personal, Monica Tatoiu este căsătorită de foarte mulți ani cu Victor Tatoiu, împreună cu care are un băiat, Victor. Monica Tatoiu a mai avut o căsnicie cu Radu Stoenescu.