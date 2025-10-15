FOTO. Sânziana Buruiană își ALĂPTEAZĂ fiicele de ani de zile. ”Nu renunțăm momentan”

Sânziana Buruiană nu s-a oprit din alăptat de când a devenit mămică prima oară și până în prezent. Blonda are doi copii.



Sânziana Buruiană este căsătorită, din octombrie 2015, cu Nicolae Zuluf. Izabela, fiica lor cea mare, a venit pe lume în anul 2016. În octombrie 2020, Sânziana Buruiană a devenit mămică pentru a doua oară. Aceasta a adus pe lume tot o fetiță care a primit numele Antonia. Sânziana Buruiană și partenerul ei de viață, Nicolae Zuluf, au botezat-o pe mezina lor în data de 15 iulie 2021.

Sânziana Buruiană își alăptat ani de zile fetițele. Aceasta și-a alăptat fiica cea mare până la vârsta de 6 ani, când aceasta a mers la școală. Între timp avenit pe lume și mezina familiei, care acum are cinci ani și pe care continuă să o alăpteze.

Sânziana Buruiană își alăptează fiicele de ani de zile. ”Să sperăm că atunci când va intra la școală, așa cum s-a întâmplat și cu cealaltă, atunci va renunța”

”Nu s-a încheiat cu alăptatul, încă o alăptez. Nu renunțăm momentan, deși e măricică, dar să sperăm că atunci când va intra la școală, așa cum s-a întâmplat și cu cealaltă, atunci va renunța. Ea are acum 5 ani”, a spus Sânziana Buruiană pentru spynews.ro.

”Pentru mine nu a fost ceva dificil cu alăptatul, mai ales că am creat o conexiune între noi. Așa o și adorm foarte repede, nici nu știu altfel cum aș fi procedat, nu mi-am imaginat altă variantă. Mă bucur că sunt sănătoase și că le-a creat o imunitate foarte puternică. Ele, acum, pe vremea asta, umblă destul de subțire îmbrăcate, nu au probleme cu răcelile, fără căciulițe, fără fulare, nu avem probleme. De obicei o alăptez după ce iese de la grădiniță și seara, la somn. În rest, avem alte treburi în timpul zilei și mai uită, dar de câte ori prinde un moment, clar vine la mami. Ele sunt destul de independente, nu sunt foarte mămoase, dar cu toate astea, așa a fost să fie”, a mai declarat blonda.