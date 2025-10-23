FOTO. Simona Gherghe, despre CARIERA în televiziune. ”Avem cu toții zile mai bune, zile mai proaste”

Simona Gherghe a făcut declarații despre cariera sa în televiziune. Aceasta are aproape 24 de ani de când apare pe micile ecrane.



Simona Gherghe are o carieră de invidiat, fiind prezentă de mulți ani pe micile ecrane. În prezent, ac easta moderează show-ul matrimonial ”Mireasa”, de la Antena 1.

Vedeta vorbit despre profesia sa într-un interviu pentru revista Viva.

Simona Gherghe, despre cariera în televiziune. ”Iubesc televiziunea, fac asta de aproape 24 de ani”

”Normal că iubesc televiziunea, fac asta de aproape 24 de ani. Dar, totuși, e un job, avem cu toții zile mai bune, zile mai proaste. Încerc să mă ajut prin sport, e important să dorm bine noaptea, să îi știu bine pe toți ai mei, să găsesc timp pentru mici plăceri. Asta mă ajută”, a afirmat Simona Gherghe.

”Emoții nu mai sunt, dar e o stare pe care ți-o dă directul. Sunt concentrată, mă simt bine „pe sticlă”. Momente au fost multe în atâta timp, de la crize de râs la situații când mi s-a făcut rău. Le-am depășit fiind sinceră de fiecare dată! Suntem oameni, se întâmplă oricui”, a mai mărturisit prezentatoarea TV.

Simona Gherghe e căsătorită și are doi copii

Simona Gherghe este căsătorită, din anul 2017, cu Răzvan Săndulescu. Cuplul are doi copii, o fetiță, care se numește Ana Georgia, și un băiețel, Vlad Ioan.

Simona Gherghe a povestit de multe ori despre cât de mult și-a dorit să devină mamă și prin ce a trecut. Vedeta TV a adus-o pe lume pe fiica sa, Ana, la vârsta de 39 de ani, iar doi ani mai târziu l-a născut pe Vlad.