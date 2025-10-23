FOTO. Simona Gherghe, despre CARIERA în televiziune. ”Avem cu toții zile mai bune, zile mai proaste”

Simona Gherghe a făcut declarații despre cariera sa în televiziune. Aceasta are aproape 24 de ani de când apare pe micile ecrane.
Simona Gherghe are o carieră de invidiat, fiind prezentă de mulți ani pe micile ecrane. În prezent, ac easta moderează show-ul matrimonial ”Mireasa”, de la Antena 1.
Vedeta vorbit despre profesia sa într-un interviu pentru revista Viva.
”Normal că iubesc televiziunea, fac asta de aproape 24 de ani. Dar, totuși, e un job, avem cu toții zile mai bune, zile mai proaste. Încerc să mă ajut prin sport, e important să dorm bine noaptea, să îi știu bine pe toți ai mei, să găsesc timp pentru mici plăceri. Asta mă ajută”, a afirmat Simona Gherghe.
”Emoții nu mai sunt, dar e o stare pe care ți-o dă directul. Sunt concentrată, mă simt bine „pe sticlă”. Momente au fost multe în atâta timp, de la crize de râs la situații când mi s-a făcut rău. Le-am depășit fiind sinceră de fiecare dată! Suntem oameni, se întâmplă oricui”, a mai mărturisit prezentatoarea TV.
Simona Gherghe este căsătorită, din anul 2017, cu Răzvan Săndulescu. Cuplul are doi copii, o fetiță, care se numește Ana Georgia, și un băiețel, Vlad Ioan.
Simona Gherghe a povestit de multe ori despre cât de mult și-a dorit să devină mamă și prin ce a trecut. Vedeta TV a adus-o pe lume pe fiica sa, Ana, la vârsta de 39 de ani, iar doi ani mai târziu l-a născut pe Vlad.