Prima pagină » Actualitate » Suferința teribilă prin care a trecut Nea Mărin. A avut un fiu care a murit

Suferința teribilă prin care a trecut Nea Mărin. A avut un fiu care a murit

02 dec. 2025, 13:30, Actualitate
Suferința teribilă prin care a trecut Nea Mărin. A avut un fiu care a murit
Galerie Foto 16
Suferința teribilă prin care a trecut Nea Mărin

Coregraful de dansuri populare Nea Mărin, pe numele său întreg Marin Barbu, a trecut printr-o mare suferință. A avut un fiu care a murit la scurt timp după naștere.

Nea Mărin este cunoscut publcului larg drept coregraf de dansuri populare, dar și ca prezentator al seriei de emisiuni ”Poftiți pe la noi”, de la Antena 1. Acesta are o relație extrem de apropiată cu Liviu Vârciu, alături de care apare în emisiunea respectivă.

În plan personal, Nea Mărin are o relație de peste 40 de ani cu Mioara, cea care îi este parteneră de viață și împreună cu care are două fete, Dana și Larisa.  Însă, Nea Mărin a mai avut un copil – un băiat care a murit la scurt timp după naștere.

Suferința teribilă prin care a trecut Nea Mărin. ”Împreună cu Mioara mea am depășit acest moment”

Nea Mărin a explicat, pentru revista Viva, cum a trecut peste dispariția fiului său.

”Nu am trecut ușor, dar împreună cu Mioara mea am depășit acest moment, iar Dumnezeu ne-a binecuvântat cu venirea Larisei, care a alinat mult din acea rană”, a spus acesta.

Nea Mărin a vorbit și despre cele două fete ale sale, de care este foarte mândru:

”Așa este, în cazul Larisei, așchia a sărit foarte aproape de trunchi! Nu e ușor să lucrăm împreună, dar este extraordinar de productiv, de înălțător pot spune. Sunt foarte mândru de întregul ei palmares, de felul în care a ridicat și conduce această școală, pentru că nu e deloc simplu, mai ales că este prima școală de dans popular din România. Sunt foarte mândru de modul în care s-a conectat și a legat prietenii cu sute de oameni, de faptul că împreună cu ceilalți profesori din școală a creat o rețea de socializare vie, în aceste vremuri în care mai totul se petrece în mediul online.

Dana este partea serioasă și foarte conștiincioasă a familiei. Ea lucrează în domeniul bancar de zeci de ani și are o funcție de conducere care de cele mai multe ori o consumă, dar când finalizează un proiect și ne povestește, i se luminează chipul. (…) Cât au fost mici, dar și în perioada adolescentină, am căutat să le ținem cât mai bine limitele și să le învățăm că toate se fac cu reguli și responsabilitate. Da, am fost restrictiv, dar am și încercat să le satisfac cât mai multe dorințe”.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Legendar FOTBALIST bulgar, în stare gravă la spital. A fost transportat de urgență în Germania, dar medicii sunt rezervați în privința șanselor
14:21
Legendar FOTBALIST bulgar, în stare gravă la spital. A fost transportat de urgență în Germania, dar medicii sunt rezervați în privința șanselor
SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ Mircea Dinescu ironizează “Hora dezbinării” de 1 Decembrie: “Un președinte și o pălărie în văzul lumii se dădură-n stambă”
14:10
Mircea Dinescu ironizează “Hora dezbinării” de 1 Decembrie: “Un președinte și o pălărie în văzul lumii se dădură-n stambă”
ULTIMA ORĂ Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută într-un scandal de corupție care zguduie instituțiile europene
14:02
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută într-un scandal de corupție care zguduie instituțiile europene
FLASH NEWS Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA după ce și-ar fi atacat mama și ar fi comis alte tâlhării. Ultimele detalii despre acuzațiile autorităților americane
13:54
Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA după ce și-ar fi atacat mama și ar fi comis alte tâlhării. Ultimele detalii despre acuzațiile autorităților americane
ULTIMA ORĂ Criza apei din Prahova și Dâmbovița lovește în producția României: Centrala electrică Petrom de la Brazi s-a oprit. Asigură 10% din energia țării
13:49
Criza apei din Prahova și Dâmbovița lovește în producția României: Centrala electrică Petrom de la Brazi s-a oprit. Asigură 10% din energia țării
ACTUALITATE Un camion românesc a fost scos definitiv din circulație în Germania. Tirul era o bombă cu ceas
13:37
Un camion românesc a fost scos definitiv din circulație în Germania. Tirul era o bombă cu ceas
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
O nouă formă de viață înflorește la Cernobîl, pe pereții celor mai radioactive clădiri de pe Pământ
Cancan.ro
Povestea incredibilă din spatele arestării gemenelor Indiggo. Visul american s-a spulberat!
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”
Mediafax
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Click
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
💣 în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Iosif din Arimateea, omul care a riscat totul pentru a-l îngropa pe Iisus
CONTROVERSĂ Tatăl Pro TV, nostalgic și revoltat la 30 de la înființarea postului. Ce le reproșează Adrian Sârbu foștilor subordonați, de l-au făcut să exclame: „Acel Pro TV nu mai există! Este ostaticul unor impostori”
14:49
Tatăl Pro TV, nostalgic și revoltat la 30 de la înființarea postului. Ce le reproșează Adrian Sârbu foștilor subordonați, de l-au făcut să exclame: „Acel Pro TV nu mai există! Este ostaticul unor impostori”
LIVE UPDATE Protest spontan în Parlament înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților
14:39
Protest spontan în Parlament înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților
ULTIMA ORĂ Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților
14:37
Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților
ECONOMIE Gigantul din România care intră pe piața din UNGARIA și construiește o fabrică de trenuri
13:37
Gigantul din România care intră pe piața din UNGARIA și construiește o fabrică de trenuri
EXTERNE Scandal în Rada de la Kiev. Opoziţia ucraineană boicotează sesiunea parlamentului și cere demisia Guvernului
13:26
Scandal în Rada de la Kiev. Opoziţia ucraineană boicotează sesiunea parlamentului și cere demisia Guvernului
EXTERNE Canada devine prima țară non-UE care aderă la programul SAFE. Canadienii pot cere împrumuturi pentru a cumpăra drone, rachete și muniție
13:14
Canada devine prima țară non-UE care aderă la programul SAFE. Canadienii pot cere împrumuturi pentru a cumpăra drone, rachete și muniție

Cele mai noi