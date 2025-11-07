Prima pagină » Actualitate » FOTO. Theo Rose face mărturisiri. ”La mine de când a început cu Anghel a fost numai BINE”

07 nov. 2025, 15:30, Actualitate
Cântăreața Theo Rose a vorbit despre relația sa cu Anghel Damian. De asemenea, artista a făcut declarații și despre eventualitatea de a deveni din nou mămică.

Theo Rose formează o familie cu Anghel Damian, cel care a avut o relație de mulți ani cu Lia Bugnar. Theo Rose și Anghel Damian au împreună un copil, Sasha.

Despre relația sa cu Anghel Damian și despre eventualitatea de a deveni din nou mămică anul viitor a făcut artista declarații pentru click.ro.

Theo Rose face mărturisiri. ”Am fost și la biserică, mă rog și la Dumnezeu în fiecare seară, îi mulțumesc că mi-a ales un destin frumos”

”A fost un an bun! La mine de când a început cu Anghel a fost numai bine. Așa a vrut Dumnezeu să fie! Am fost și la biserică, mă rog și la Dumnezeu în fiecare seară, îi mulțumesc că mi-a ales un destin frumos. Sper să fie tot așa”, a afirmat Theo Rose.

”Nu-mi doresc în 2026 un copilaș. Abia am înțeles ce e asta! Acum, mai stau un pic să mă bucur de el, acum am început să-mi placă. Nu mai sunt obosită, doarme copilul noaptea. Mi-am adaptat programul la el, îl duc dimineața la grădiniță ca să nu existe probleme de nici un fel”, a mai spus artista.

