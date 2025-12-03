Xonia, pe mâna medicului estetician. Ce intervenție își face

Cântăreața Xonia, pe numele său real Loredana Sachelaru, a decis să se lase pe mâna medicului estetician. Artista vrea să își pună silicoane.

Xonia este o cunoscută artistă de pe scena muzicală din România. A fost implicată în numeroase proiecte de televiziune, inclusiv ”Survivor”.

Xonia își dorește o schimbare de look și a decis să își pună silicoane, după cum a declarat pentru click.ro.

Xonia, pe mâna medicului estetician. ”Îmi doresc un look foarte natural, cu implanturi naturale”

”Vreau să mă îngrijesc în continuare și să mă simt din ce în ce mai bine în pielea mea! Din cauza problemelor de sănătate pe care le-am avut, în ultima perioadă am avut parte de mai multe schimbări corporale. Am slăbit și foarte mult, ajunsesem la 45 de kilograme, eram foarte slabă pentru înălțimea mea. Am avut și probleme hormonale dar în urma tuturor problemelor, cu timpul, după ce am slăbit, sânii nu au mai avut aceeași fermitate”, a explicat Xonia.

”Sunt în discuții cu domnul doctor Carol să-mi pun silicoane la el la clinică. Îmi doresc un look foarte natural, cu implanturi naturale. Asta este cadoul de Crăciun pentru anul acesta și anul viitor o să mai vedem ce ne mai trebuie. Ideea a fost, dacă era cazul, să fac această intervenție după naștere, după ce deveneam mamă, îmi doresc în continuare 2-3 copii, dar nu a venit momentul și dacă nu s-a întâmplat am zis să fac acest pas acum”, a adăugat aceasta.