Franța ar putea trimite 6.000 de soldați în Ucraina după sfârșitul războiului, potrivit Le Monde

10 ian. 2026, 11:17, Actualitate
Președintele Franței, Emmanuel Macron / FOTO - Profimedia

Potrivit cotidianului Le Monde, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat în cadrul unei întâlniri private către Parlamentul și Guvernul francez un plan de a trimite 6.000 de soldați francezi în Ucraina, după semnarea unui acord de pace.

Șeful Statului Major, Fabien Mandon, a explicat că nu vor fi forțe de descurajare sau stabilizare, ci „forțe de sprijin pentru armata ucraineană”.

Macron însuși a subliniat că trupele străine vor fi dislocate „departe de front” și se vor ocupa de însoțirea și instruirea unităților ucrainene.

Forța combinată de menținere a păcii în Ucraina ar putea fi limitată la 15.000 de soldați din Franța și Marea Britanie, după ce șefii armatei au avertizat că numărul de militari din aceste două țări este subdimensionat.

Așa cum au menționat Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer la întâlnirea „Coaliției de Voință”, de la Paris, cele două țări europene plănuiesc să trimită soldați în Ucraina pentru a supraveghea menținerea păcii în eventualitatea încheierii unui armistițiu cu Rusia.

Franța plănuiește să fie țara cu cei mai mulți militari trimiși în Ucraina

Francezii, care s-au angajat să trimită soldați în Ucraina, se așteaptă să acopere restul necesarului de trupe, care va staționa în partea de vest a țării.

Mai multe surse au sugerat că o forță totală de 15.000 de soldați ar fi optimistă. O sursă diplomatică a declarat că diferite scenarii ar duce la cifre diferite, în funcție de rezultatul negocierilor de pace.

Președintele Emmanuel Macron a declarat marți că câteva mii de soldați francezi ar putea fi desfășurați în Ucraina ca „forță de reasigurare”.

„Acestea nu sunt forțe care vor fi angajate în luptă”, a declarat el pentru France 2.

Conform planului, forțele britanice și franceze ar urma să contribuie la antrenarea armatei ucrainene și să supravegheze construcția de „facilități protejate” pentru depozitarea armelor și echipamentelor militare care ar putea fi folosite în sprijinul apărării Ucrainei.

