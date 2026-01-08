Câte trupe plănuiesc Marea Britanie și Franța să trimită în Ucraina pentru asigurarea păcii. Germania ar putea trimite soldați în România și Polonia

Forța combinată de menținere a păcii în Ucraina ar putea fi limitată la 15.000 de soldați din Franța și Marea Britanie, după ce șefii armatei au avertizat că numărul de militari din aceste două țări este subdimensionat. Așa cum au menționat Emmanuel Macron și Keir Starmer la întâlnirea „Coaliției de Voință”, de la Paris, cele două țări europene plănuiesc să trimită soldați în Ucraina pentru a supraveghea menținerea păcii în eventualitatea încheierii unui armistițiu cu Rusia.

Marea Britanie are deficit de personal în armată

Șefii militari britanici au propus inițial trimiterea a 10.000 de soldați ca parte a unei forțe mai largi, formată din 64.000 de soldați, dar acest lucru a fost considerat nesustenabil în cadrul Ministerului Apărării, având în vedere dimensiunea actuală a armatei britanice. Presupunerea este că vor fi desfășurați mai puțin de 7.500 de soldați britanici, au dezvăluit două surse militare, deși se așteaptă ca această cifră să fie dificilă și pentru Regatul Unit, care are doar aproximativ 71.000 de militari instruiți în armata regulată.

Keir Starmer nu a dezvăluit public câți soldați britanici vor fi trimiși. Marți, el a semnat un acord prin care forțele britanice vor opera pe teritoriul ucrainean în „centre militare”.

Franța plănuiește să fie țara cu cei mai mulți militari trimiși în Ucraina

Francezii, care s-au angajat să trimită soldați în Ucraina, se așteaptă să acopere restul necesarului de trupe, care va staționa în partea de vest a țării. Mai multe surse au sugerat că o forță totală de 15.000 de soldați ar fi optimistă.

O sursă diplomatică a declarat că diferite scenarii ar duce la cifre diferite, în funcție de rezultatul negocierilor de pace. Președintele Emmanuel Macron a declarat marți că câteva mii de soldați francezi ar putea fi desfășurați în Ucraina ca „forță de reasigurare”. „Acestea nu sunt forțe care vor fi angajate în luptă”, a declarat el pentru France 2.

Conform planului, forțele britanice și franceze ar urma să contribuie la antrenarea armatei ucrainene și să supravegheze construcția de „facilități protejate” pentru depozitarea armelor și echipamentelor militare care ar putea fi folosite în sprijinul apărării Ucrainei.

Germania are o altă abordare

Spre deosebire de Franța și Marea Britanie, care au semnat marți o „Declarație de Intenție” pentru a trimite trupe direct în Ucraina, Germania preferă momentan o abordare bazată pe sprijin din statele vecine. Germania nu a confirmat trimiterea de trupe direct pe teritoriul ucrainean, oficialii germani iau în considerare desfășurarea de forțe pe teritoriul statelor aliate vecine, precum România și Polonia.

Aceste forțe ar putea servi drept suport logistic, platformă de instruire pentru armata ucraineană sau element de descurajare pe Flancul Estic al NATO, în cadrul unui mecanism de garantare a păcii. Deja a fost anunțată trimiterea a câteva zeci de militari germani în Polonia începând cu aprilie 2026 pentru operațiunea „Scutul Estic”.

