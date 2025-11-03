12:03

În dosarul Jupiter, procurorii vizează potențiale fapte de delapidare și evaziune fiscală.

O parte dintre cele 78 de descinderi îi vizează pe magnații bihoreni Ioan și Viorel Micula. Luni dimineață, șase descinderi au avut loc în județul Bihor, la sedii și puncte de lucru ale unor companii din grupul European Food & Drinks, controlat de cei doi afaceriști.

Descinderile sunt realizate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor și al jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca.

Din cercetările efectuate până în prezent, a reieșit că două persoane fizice, care ar fi coordonat activitatea unui grup de nouă persoane juridice, ar fi implementat un mecanism infracţional complex având ca finalitate transferul nelegal al activelor aflate în patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului către alte opt persoane juridice din afara grupului, însă aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice”, se arată într-un comunicat transmis de procurori.

Mecanismul ar fi fost conceput şi implementat în contextul deciziilor pronunţate de Comisia Europeană, Tribunalul Uniunii Europene și Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la grupul controlat de fraţii Micula sumele de bani achitate către acestea în perioada 2014 – 2019 (aproximativ 792 milioane lei, adică aproximativ 400 milioane euro), dintre care 178 milioane euro debit, diferenţa fiind reprezentată de dobânzi şi penalităţi, plata acestor sume fiind calificată de instanţele europene drept ajutor de stat acordat ilegal.

Concret, începând din 2018, mai multe firme din grupul grupul European Food & Drinks (European Drinks SA, European Food SA, Multipack SRL, Transilvania General Import Export SEL şi Rieni Drinks SA), controlat de cei doi milionari, au scos din patrimoniul lor bunuri de mare valoare – terenuri, hale, clădiri de producție, utilaje și alte echipamente – evaluate la aproximativ 163 milioane lei, activele fiind mutate prin vânzări directe, compensări de creanțe greu de justificat, către alte societăți aflate, în realitate, tot sub controlul acelorași proprietari: European Food International SRL, European Drinks International SRL, Certinvest SRL, Hotel Club Estival 2002 SA, Plus Quadriga SRL, Pro Quadriga SRL şi Royal Estates & Buildings SRL.

Astfel, pe de o parte, statul ar fi rămas cu șanse reduse de a mai recupera sumele impuse prin deciziile europene, iar pe de altă parte, grupul controlat de fraţii Micula și-ar fi putut continua activitatea prin firme „curate”, neatinse de obligațiile de plată.

uropean Food SA, care în 2018 avea active de 997 milioane lei, în 2024 a ajuns la jumătate (aproximativ 490 milioane lei), restul fiind transferate către Certinvest SRL şi European Food International SRL.

La fel s-a întâmplat şi în cazul Multipack SRL, care în 2018 a avut active în valoare de 104 milioane lei, iar în 2024 a rămas cu unele în valoare de 41 milioane lei, restul fiind transferate către Certinvest SRL şi European Food International SRL.

⁠În cazul Rieni Drinks, de la active în valoare de 420 milioane lei în 2018, a scăzut la 199 milioane lei în 2023, activele fiind mutate către Pro Quadriga SRL şi European Drinks International SRL.

La fel a „sărăcit” şi Transilvania General Import Export SRL, firmă la care s-a constatat o creştere semnificativă a ieşirilor de active în perioada 2018 – 2024 (cele mai semnificative fiind în perioada 2022 – 2024, în 2022 valoarea de inventar a ieşirilor fiind de 59 milioane lei, în 2023 de 16 milioane lei, iar în 2024 de 90 milioane lei), toate fiind transferate către Pro Quadriga SRL şi Certinvest SRL.

Mecanismul prin care ar fi fost preluate aceste active – terenuri, clădiri, echipamente și instalații de producție – ar fi fost construit prin invocarea unor creanțe pe care societățile European Food International SRL, European Drinks International SRL, Certinvest SRL, Hotel Club Estival 2002 SA, Plus Quadriga SRL și Pro Quadriga SRL pretindeau că le au asupra companiilor din grupul European Food & Drinks. Cum firmele din grup nu ar fi putut achita aceste „datorii”, s-ar fi trecut la compensarea lor prin cedarea unor active valoroase. În alte cazuri, bunurile ar fi fost vândute direct către aceleași societăți „prietene”, tot sub pretextul stingerii unor obligații.

Procurorii precizează că, în teorie, un astfel de mecanism ar fi perfect legal dacă creanțele invocate ar rezulta din relații comerciale reale – tranzacții efective, prestate și evaluate corect.

În cazul firmelor din grupul European Food & Drinks, însă, anchetatorii bănuiesc că mecanismul de compensare sau vânzare directă prin care bunurile – terenuri, clădiri, echipamente – au ajuns la societăți precum European Food International SRL, European Drinks International SRL, Certinvest SRL, Plus Quadriga SRL și Pro Quadriga SRL ar fi fost folosit ca acoperire pentru mutarea nelegală a activelor din companiile urmărite de stat.