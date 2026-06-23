Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Pavăl Holding, compania de investiții a proprietarilor Dedeman, preia operațiunile Carrefour din România. Tranzacția vizează mai multe companii din grupul francez și este evaluată la aproximativ 823 de milioane de euro.

Consiliul Concurenței a aprobat preluarea Carrefour România

Consiliul Concurenței a anunțat că a autorizat tranzacția prin care frații Pavăl, proprietarii Dedeman, cumpără afacerile Carrefour din România, inclusiv Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L.

Valoarea operațiunii este estimată la aproximativ 823 de milioane de euro, potrivit evaluării companiei Carrefour.

„În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că tranzacția notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte semnificativă a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”, transmite instituția.

Ce a analizat autoritatea de concurență

Potrivit Consiliului Concurenței, analiza a vizat impactul operațiunii atât asupra pieței de achiziție a bunurilor de consum curent, în special alimentare, cât și asupra pieței de retail destinată consumatorilor finali.

„Astfel, analiza a vizat, pe de o parte, relația dintre retaileri și producători sau distribuitori, în care retailerii acționează în calitate de cumpărători, iar, pe de altă parte, relația dintre retaileri și consumatorii finali”.

Decizia completă va fi publicată pe site-ul instituției, după eliminarea informațiilor considerate confidențiale.

Tranzacția, anunțată după multe luni de negocieri

La începutul anului, frații Pavăl au anunțat că au intrat în negocieri exclusive pentru achiziționarea rețelei Carrefour din România. Operațiunea face parte din procesul de revizuire strategică lansat de grupul francez la începutul anului 2025. Deși Carrefour a negat în repetate rânduri că intenționează să își vândă afacerea locală, negocierile s-au concretizat prin acordul de preluare aprobat acum de autoritatea de concurență.

Pavăl Holding este vehiculul de investiții al familiei Pavăl, proprietarii Dedeman, liderul pieței de bricolaj din România și una dintre cele mai importante afaceri antreprenoriale locale.

Carrefour România a trecut pe pierdere înainte de vânzare

Înainte de finalizarea tranzacției, Carrefour România S.A., principala companie prin care grupul francez opera pe piața locală, a raportat o deteriorare semnificativă a rezultatului financiar.

Potrivit datelor depuse la Ministerul Finanțelor, compania a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 14,18 miliarde de lei, în creștere față de cele 12,54 miliarde de lei raportate în 2024. Totuși, rezultatul net a trecut de la un profit de 52,47 milioane de lei la o pierdere de 64,39 milioane de lei.