Prima pagină » Actualitate » Friedrich Merz, Cancelarul Germaniei: „Würstchen sind Würstchen! – Cârnații sunt cârnați. Cârnații nu pot fi vegani!”

Friedrich Merz, Cancelarul Germaniei: „Würstchen sind Würstchen! – Cârnații sunt cârnați. Cârnații nu pot fi vegani!”

Rene Pârșan
09 oct. 2025, 14:18, Actualitate
Friedrich Merz, Cancelarul Germaniei: „Würstchen sind Würstchen! - Cârnații sunt cârnați. Cârnații nu pot fi vegani!”

Parlamentul European a votat miercuri pentru interzicerea utilizării termenilor precum “friptură”, “cârnați” sau “hamburger” pentru produsele care nu conțin carne. Ideea a fost propusă de Partidul Popular European, care a declarat că este necesară pentru a „sprijini fermierii și a nu induce în eroare consumatorii”. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a susținut anterior această idee,  „Würstchen sind Würstchen!” – Cârnații sunt cârnați, la fel ca și unul din precedesorii săi Gerhard Schroeder, cu doar câțiva ani în urmă.

Totuși, mari rețele precum Aldi, Lidl, Burger King și chiar producătorul de cârnați Rügenwalder Mühle s-au opus inițiativei europene.

Precedentul Schroeder și cârnații Volkswagen

Opoziția feroce a nemților pentru cârnații vegetarieni nu este de ieri. În 2021 Volkswagen a stârnit o controversă națională după ce a eliminat carnea din meniurile cantinelor destinate angajaților, în ciuda succesului fulminant al cârnaților Currywurst-Volkswagen, ceea ce a dus la critici din partea fostului cancelar Gerhard Schroeder. Gigantul german a anunțat un nou record de vânzări pentru acest produs, comercializând 8,552 milioane de unități într-un singur an – aproape cât numărul total de mașini vândute de întregul grup

„Currywurst cu cartofi prăjiți este unul dintre batoanele energizante ale unui muncitor calificat în producție”, a declarat Schroeder la acea vreme.

În urma presiunii publice, VW a revenit asupra deciziei și a reintrodus cârnații în meniurile din fabrici în 2023, dovedind că tradiția și gustul autentic sunt greu de eliminat.

Este de așteptat acordul celor 27

Europarlamentarii au susținut, cu 355 de voturi pentru și 247 împotrivă, o propunere venită din partea Partidului Popular European, o coaliție de partide conservatoare, care interzice denumiri precum „friptură pe bază de plante” sau „burger vegetarian”.

Totuși, decizia nu este finală, deoarece urmează etapa negocierilor cu cele 27 state membre ale Uniunii Europene. Ei consideră că consumatorii deja diferențiază produsele, iar interdicția va încetini dezvoltarea pieței și inovațiile. Acum Parlamentul European trebuie să ajungă la un acord cu toate țările UE.

Recomandarea autorului: Parlamentul European a votat interzicerea denumirilor de „friptură”, „hamburger” sau „cârnați” pentru produsele VEGETARIENE

CURRYWURST Volkswagen, o nouă marcă a gigantului auto, SALVEAZĂ profitul companiei
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar exista soluții”
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte"
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
,,Cineva i-a luat viața”. Igor Cuciuc, declarații cutremurătoare după ce soția lui a afirmat că fiica lor a fost ucisă. Ce s-a ascuns despre moartea Andreei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Lovitură pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea de urgență: Un atac direct la adresa democrației
Evz.ro
COTAR acuză ASF: Șoferii ar putea fi obligați să meargă doar la service-uri agreate de companiile de asigurări
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Veronica, reacție vehementă după ce a fost considerată vinovată de conflictul dintre Ahmed și Dorobanțu: "Cum adică am exagerat? Nu mă fac rea, sunt rea". Ce a putut spune despre colegii ei e SCANDALOS! Concurenta din Casa Iubirii n-a avut pic de reținere
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al ceasurilor din lume