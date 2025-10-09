Parlamentul European a votat miercuri pentru interzicerea utilizării termenilor precum “friptură”, “cârnați” sau “hamburger” pentru produsele care nu conțin carne. Ideea a fost propusă de Partidul Popular European, care a declarat că este necesară pentru a „sprijini fermierii și a nu induce în eroare consumatorii”. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a susținut anterior această idee, „Würstchen sind Würstchen!” – Cârnații sunt cârnați, la fel ca și unul din precedesorii săi Gerhard Schroeder, cu doar câțiva ani în urmă.

Totuși, mari rețele precum Aldi, Lidl, Burger King și chiar producătorul de cârnați Rügenwalder Mühle s-au opus inițiativei europene.

Precedentul Schroeder și cârnații Volkswagen

Opoziția feroce a nemților pentru cârnații vegetarieni nu este de ieri. În 2021 Volkswagen a stârnit o controversă națională după ce a eliminat carnea din meniurile cantinelor destinate angajaților, în ciuda succesului fulminant al cârnaților Currywurst-Volkswagen, ceea ce a dus la critici din partea fostului cancelar Gerhard Schroeder. Gigantul german a anunțat un nou record de vânzări pentru acest produs, comercializând 8,552 milioane de unități într-un singur an – aproape cât numărul total de mașini vândute de întregul grup

„Currywurst cu cartofi prăjiți este unul dintre batoanele energizante ale unui muncitor calificat în producție”, a declarat Schroeder la acea vreme.

În urma presiunii publice, VW a revenit asupra deciziei și a reintrodus cârnații în meniurile din fabrici în 2023, dovedind că tradiția și gustul autentic sunt greu de eliminat.

Este de așteptat acordul celor 27

Europarlamentarii au susținut, cu 355 de voturi pentru și 247 împotrivă, o propunere venită din partea Partidului Popular European, o coaliție de partide conservatoare, care interzice denumiri precum „friptură pe bază de plante” sau „burger vegetarian”.

Totuși, decizia nu este finală, deoarece urmează etapa negocierilor cu cele 27 state membre ale Uniunii Europene. Ei consideră că consumatorii deja diferențiază produsele, iar interdicția va încetini dezvoltarea pieței și inovațiile. Acum Parlamentul European trebuie să ajungă la un acord cu toate țările UE.