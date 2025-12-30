Prima pagină » Actualitate » Managera care a făcut-o milionară pe Simona Halep s-a întâlnit cu Nicușor Dan. Care a fost reacția sportivei

30 dec. 2025, 08:26, Actualitate
Simona Halep nu a fost indiferentă atunci când a văzut că fosta ei manageră, Virginia Ruzici, a avut o întâlnire specială cu președintele României, Nicușor Dan.

Simona Halep, cea mai titrată jucătoare a României din circuitul WTA, s-a arătat impresionată de imaginea cu Virginia Ruzici și Nicușor Dan, surprinsă în capitala Franței.

Managera care a făcut-o milionară pe Simona Halep s-a întâlnit cu Nicușor Dan în Paris

Stabilită în Paris de mai bine de 40 de ani, campioana de la Roland Garros 1978 s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan în cadrul unui eveniment organizat de Ambasada României în Franța.

În cadrul vizitei externe la Paris, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit atât cu Virginia Ruzici, cât și cu regizorul Corneliu Porumboiu. Fosta mare jucătoare de tenis a devenit manageră după ce s-a retras și a reușit să o ghideze pe Simona Halep spre culmile succesului. Ruzici a fost cea care i-a obținut lui Halep primul mare contract de sponsorizare din carieră, cu compania franceză de echipament sportiv Lacoste.

Fostul lider WTA îi poartă în continuare un mare respect Virginiei Ruzici, iar dovadă stă faptul că „Simo” a reacționat imediat cu un „like” la postarea fostei sale managere despre întâlnirea cu Nicușor Dan. Cu 40,23 milioane de dolari câștigate din premii, Simona Halep se află pe locul 5 în clasamentul all-time WTA, după Serena Williams, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek și Venus Williams.

„A fost o deosebită onoare să mă întâlnesc cu președintele României Nicușor Dan. Mulțumiri Ambasadei României la Paris pentru această invitație!”, a scris Virginia Ruzici după întâlnirea cu șeful statului.

Nicușor Dan, bucuros că a întâlnit-o pe Virginia Ruzici

De partea cealaltă, Nicușor Dan a descris cariera Virginiei Ruzici drept „impresionantă”, scoțând în evidență faptul că „reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume”: „În cadrul vizitelor externe din ultimele săptămâni, am avut bucuria unor reîntâlniri speciale cu oameni dragi mie, personalități care, fiecare în felul său, aduc contribuții remarcabile la promovarea României în lume.

Sunt oameni care, prin profesionalism, pasiune și consecvență, au dus mai departe o imagine autentică și respectată a țării noastre. Fosta jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici este una dintre cele mai mari sportive ale României, pe care m-am bucurat să o întâlnesc la Paris, alături de reprezentanți ai comunității noastre din Franța.

Dublă câștigătoare a turneului de la Roland Garros, cel mai important turneu de tenis pe zgură din lume, Virginia Ruzici a avut o carieră impresionantă. Reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume și au inspirat generații de sportivi”, a transmis Nicușor Dan pe pagina sa oficială de Facebook.

