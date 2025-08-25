Fructele și legumele au ajuns adevărate produse de LUX pentru unii români. Sunt considerate deja delicatese, din cauza prețurilor ridicate

Mersul la piață a devenit pentru mulți români o experiență asemănătoare cu o vizită într-un magazin de lux, însă în loc de vitrine strălucitoare, tarabele sunt pline cu fructe și legume cu prețuri tot mai piperate. Clienții pleacă adesea cu sacoșele goale, iar producătorii dau vina pe secetă și scumpirile generalizate care au dus la creșterea galopantă a costurilor.

Prețuri sunt duble față de anul trecut. Fructele și legumele s-au scumpit considerabil în ultimele luni. Roșiile, de exemplu, se vând acum între 7 și 20 de lei pe kilogram, față de maximum 10 lei cât era kilogramul vara trecută, informează Știrile Kanal D.

Castraveții au ajuns la 10 lei pe kilogram, cu 4 lei mai mult decât în 2024, iar ceapa costă 6 lei pe kilogram. Hreanul a atins un preț de 50 de lei pe kilogram.

Fructele sunt și mai scumpe: prunele se vând cu 10 lei pe kilogram, dublu față de anul trecut, iar caisele, nectarinele și piersicile au prețuri de aproximativ 20 de lei pe kilogram. Pepenele verde a înregistrat și el o dublare a prețului față de vara trecută.

Astfel că pentru mulți, în special pentru pensionari, aceste prețuri ridicate fac dificilă cumpărarea fructelor și legumelor. Unii cumpărători recunosc că pot cumpăra doar ocazional câte un kilogram pentru a-și satisface pofta, în timp ce alții sunt nevoiți să renunțe la cantitățile mai mari pe care le cumpărau anterior

Producătorii agricoli explică aceste scumpiri prin condițiile meteorologice nefavorabile, în special seceta prelungită și temperaturile ridicate din ultimele luni, care au afectat recoltele. Lipsa precipitațiilor în ultimele două luni a dus la creșterea costurilor de producție cu aproximativ 7%.

Așadar, din cauza prețurilor ridicate din piețe, tot mai mulți consumatori se orientează către supermarketuri, unde fructele și legumele sunt adesea la jumătate de preț.

De exemplu, kilogramul de prune costă doar 4 lei, pepenele verde 1,5 lei, iar ceapa 2,5 lei. Roșiile, usturoiul și ardeiul capia sunt, de asemenea, mai accesibile în supermarketuri decât la piață.

Din cauza scumpirilor, datele recente arată că românii se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește consumul de fructe și legume, o situație care ar putea fi agravată de prețurile tot mai mari și de accesibilitatea redusă la aceste produse.

Creșterea prețurilor la fructe și legume și impactul asupra consumatorilor reprezintă o problemă serioasă pentru sănătatea publică și pentru economia locală, iar autoritățile și producătorii trebuie să găsească soluții pentru a sprijini atât producția, cât și accesul populației la alimente proaspete și sănătoase.

FOTO – Captură video: Știrile Kanal D