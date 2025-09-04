Prima pagină » Actualitate » FRUCTUL vedetă al toamnei. Costă 6 lei/kg și este la mare căutare atât de gospodine cât și de pensionari

FRUCTUL vedetă al toamnei. Costă 6 lei/kg și este la mare căutare atât de gospodine cât și de pensionari

Denis Andrei
04 sept. 2025, 10:03, Actualitate
FRUCTUL vedetă al toamnei. Costă 6 lei/kg și este la mare căutare atât de gospodine cât și de pensionari
Foto: Profimedia images

Într-o perioadă marcată de scumpiri la alimente, fructul vedetă al toamnei este totuși o surpriză plăcută pentru români. Sunt la mare cutare, mai ales de gospodinele care pregătesc să umple cămările cu borcane cu gemuri din aceste fructe gustoase, scrie Cancan.ro.

Sezonul de toamnă a început în forță, iar gospodinele se pregătesc deja pentru iarnă. Aceste fructe sunt folosite la prepararea gemului, a compotului, a magiunului și chiar a tradiționalei pălinci. În ciuda vremii capricioase din acest an, aceste fructe s-au copt perfect, iar prețurile sunt mai mici decât anul trecut.

Românii apreciază aceste fructe nu doar pentru gustul lor, ci și pentru faptul că sunt baza unor delicatese de toamnă. În piețe, un kilogram din aceste fructe costă în medie 6 lei.

AFLAȚI AICI CARE ESTE FRUCTUL VEDETĂ AL TOAMNEI

10:04
09:27
09:23
09:18
09:06
09:01
