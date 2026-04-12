FT: Ungaria, alegerile pe care toate marile puteri ale lumii vor să le câștige. Cine sunt principalii actori interesați

Financial Times analizează pe larg alegerile parlamentare de o importanță istorică din Ungaria care se desfășoară astăzi. Publicația reliefează lupta între marile capitale ale lumii în ceea ce privește rezultatul scrutinului.

Centrul pentru Reformă Europeană din Budapesta numește alegerile din Ungaria „cele mai importante alegeri din UE”. Și nu doar din acest an, ci „de ceva timp”.

Rezultatul de la Budapesta va impacta întreaga Europă

Rezultatul va avea consecințe imediate pentru Europa și nu numai. Alegerile din Ungaria reprezintă un vot pe care Washingtonul, Moscova, Kievul și Bruxelles-ul vor să-l câștige, relatează Financial Times, citată de Mediafax. Astfel, o înfrângere a lui Orbán după 16 ani de mandat i-ar priva pe conservatorii naționaliști din întreaga lume de un deschizător de drumuri și un campion ideologic. Practic, ar lua de lângă Casa Albă, dar și de lângă Kremlin de un aliat de mare încredere.

Pentru adversarii lui Orbán, alegerile oferă o șansă rară de a opri lunga alunecare a țării spre autocrație. În același timp, ar atenua îngrijorările UE legate de corupție și statul de drept,și ar înlătura un obstacol major în calea ajutorului practic pentru Ucraina.

Sprijinul guvernamental s-a diminuat în 3 ani de creștere economică aproape zero și o inflație care, la un moment dat, a fost cea mai ridicată la nivelul UE.

Cresc resentimentele față de capitalismul ”de cumetrie”al lui Orban

Resentimentele publice față de capitalismul ”de cumetrie” și contractele de achiziții publice trucate care favorizează asociații lui Orbán este în creștere. Pretenția Fidesz la autoritate morală a fost distrusă de expunerea mușamalizărilor guvernamentale a două scandaluri pedofile.

Perspectiva înfrângerii lui Orbán i-a tulburat pe aliații săi din întreaga lume, mai observă FT.

Astfel, la un eveniment al Conferinței de Acțiune Politică Conservatoare de la Budapesta, luna trecută, Russ Fulcher, un congresman republican, a descris Ungaria lui Orbán drept „vârful suliței împotriva globalismului”. Geert Wilders, liderul olandez de extremă dreaptă, l-a descris pe Orbán drept „un leu pe un continent condus de oi”.

Mai e suficient ajutorul lui Trump?

Săptămâna aceasta, administrația Trump a sărit imediat în ajutor. Într-o călătorie de două zile la Budapesta, vicepreședintele JD Vance a anunțat că este „aici pentru a-l ajuta în acest ciclu de campanie”, denunțând în același timp interferența străină „cu adevărat rușinoasă” din partea Bruxelles-ului.

Vance a lăudat „cooperarea morală” dintre America lui Trump și Ungaria lui Orbán în „apărarea civilizației occidentale”.

Miza lui Putin

Pe de altă parte, o înfrângere a lui Orbán ar înlătura și un guvern prietenos cu Beijingul și care sună aproape servil față de Moscova, relatează FT.

„În orice problemă în care pot fi de ajutor, sunt la dispoziția dumneavoastră”, i-a spus Orbán președintelui rus Vladimir Putin într-o conversație telefonică din octombrie. Premierul maghiar s-a oferit să fie un „șoarece” care ajută „leul” Rusiei, potrivit unei transcrieri scurse de informații, văzută de Bloomberg.

Ministrul de externe Péter Szijjártó pare să fi recunoscut că a informat oficialii ruși despre discuțiile confidențiale privind politica de sancțiuni cu omologii săi din UE.

Ucraina își dorește cel mai mult schimbarea lui Orban

În schimb, Ucraina este vecinul care ar resimți cel mai direct impactul unei schimbări de guvern la Budapesta. Relațiile dintre cele două țări vecine au fost extrem de tensionate, prin disputele privind drepturile micii minorități maghiare care trăiește în vestul Ucrainei, aprovizionarea cu energie din Rusia și poziția net pro-Kremlin a lui Orbán.

În campaniile anterioare, Orbán a stârnit temeri de interferențe externe atacându-i pe filantropul liberal George Soros, pe imigranții ilegali și pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Acum, președintele ucrainean Volodimir Zelenski este prezentat drept o amenințare la adresa Ungariei, fața sa fiind afișată pe panourile publicitare Fidesz din toată țara. Mai concret, Orbán a blocat plata unui împrumut UE de 90 de miliarde de euro către Kiev, cu care era de acord în decembrie.

Ucraina ar putea fi obligată în câteva săptămâni să ia măsuri drastice pentru a-și consolida apărarea, inclusiv tipărirea de bani, dacă fondurile rămân înghețate și guvernele europene nu sunt capabile să o susțină cu împrumuturi mai mici.

Cancelarul german Friedrich Merz a numit vetoul „un act grav de lipsă de loialitate în cadrul Uniunii Europene. Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că acesta a încălcat principiul „cooperării sincere” care leagă toți membrii UE.

Premierul maghiar a sugerat că ar putea ridica vetoul dacă livrările către UE printr-o conductă rusească sunt reluate.

„Orbán s-a radicalizat întotdeauna după fiecare victorie”

„Orbán nu a moderat niciodată situația, ci s-a radicalizat întotdeauna după fiecare victorie electorală”, spune Dániel Hegedüs, director adjunct al Institutului pentru Politică Europeană din Berlin. Dacă va câștiga alegerile corect, „concluzia” lui Orbán va fi că mobilizarea anti-ucraineană a dat roade, punctează Hegedüs.

Liderii UE susțin tăcut victoria lui Peter Magyar și Tisza. Patriot conservator și fost membru al elitei guvernamentale, Magyar nu este un federalist al UE, atrag atenția analiștii citați de FT. Însă, s-a angajat să restabilească cooperarea cu instituțiile UE. Nu în ultimul rând, pentru a convinge Bruxelles-ul să elibereze aproape 20 de miliarde de euro din fonduri pentru Ungaria. Suma e înghețată din cauza deficiențelor în ceea ce privește statul de drept.

Orbán, ghimpele din coasta UE

Magyar se opune aderării accelerate a Ucrainei la UE, dar Bruxelles-ul speră că va ridica blocajul lui Orbán la începerea negocierilor. Un al cincilea mandat consecutiv al prim-ministrului, pe de altă parte, ar adânci temerile legate de obstrucționarea politicii externe a UE și a negocierilor privind următorul buget al UE pe 7 ani. Ceea ce ar permite Budapestei să țină blocul comunitar sub control.

În atare circumstanțe, UE ar avea puține opțiuni, lipsindu-i instrumentele juridice eficiente pentru a inversa alunecarea către autocrație.

Sancțiunea sa de a priva un stat membru de dreptul său de vot necesită sprijinul unanim al celorlalte 26 de state membre. E puțin probabil având în vedere că aliații lui Orbán dețin puterea în Slovacia, Republica Cehă și Italia. Ceea ce este cu adevărat în joc în aceste alegeri „este dacă acestea vor rămâne rezonabil de libere și democratice sau dacă Orbán va folosi măsuri autoritare pentru a putea rămâne la putere”, spune Hegedüs.

Acuzații de voturi cumpărate

Persoane din Fidesz spun că partidul are o bază solidă de 1,5 milioane de alegători de bază. Dar poate convinge alte câteva sute de mii să îl susțină rămână la urne. Ar trebui să „mobilizeze” încă 500.000 de alegători inactivi sau dezinteresați pentru a câștiga.

Primarii, organizațiile non-profit locale, activiștii opoziției și reprezentanții numeroasei comunități de romi din țară au avertizat că achiziționarea de voturi este deja în curs de desfășurare, cu milioane de euro în numerar răspândiți în toată țara, pentru a favoriza Fidesz în ziua alegerilor, deși astfel de acuzații sunt notoriu de dificil de dovedit.

„Acest lucru poate decide alegerile”, spune Antal Máté, primarul partidului de opoziție din Nyírbátor, estul Ungariei. Aici se presupune că cumpărarea de voturi într-o mare mahala de romi – una dintre sutele din țară – i-ar fi adus candidatului Fidesz o cotă extraordinară de 83% acum cu 4 ani.

„Dacă petreci o întreagă zi de vot într-un loc ca acesta, vezi oameni votând într-un mod organizat”, spune Máté.

Observatorii internaționali au descris ultimele 3 alegeri generale ca fiind libere, dar incorecte. Deși criticii spun că unele nereguli au rămas nedocumentate.

Cum a influențat premierul ecuația alegerilor

În primul său mandat după 2010, Orbán a folosit o majoritate de două treimi în parlament pentru a revizui sistemul de vot și circumscripțiile electorale pentru a favoriza partidul său, Fidesz. Astfel de schimbări i-au asigurat o a doua supermajoritate în 2014. Experții electorali spun că de data aceasta Tisza ar avea nevoie de un avans de 5 – 7 puncte procentuale doar pentru a obține o majoritate funcțională în Parlament.

Orbán a înclinat alegerile în favoarea sa și prin înăsprirea controlului asupra mass-media, limitarea accesului la publicitatea opoziției și utilizarea resurselor guvernamentale pentru campanie electorală.

Guvernul oferă bani alegătorilor vizați, oferind beneficii suplimentare pentru pensionari și bonusuri echivalente cu 6 luni de salariu pentru personalul polițist și militar. Donațiile dinaintea alegerilor au ajuns la 2,2% din PIB. Astfel de mișcări fac parte din strategia consacrată a prim-ministrului.

Acuzații de amestec străin

Însă ceea ce este nou în campanie este absurditatea acuzațiilor guvernului privind amestecul străin – în special în ceea ce privește Ucraina. Unii experți în informații se tem că Rusia s-ar putea implica în alegeri, cu toate că Kievul și Bruxelles-ul sunt în centrul afirmațiilor lui Orbán.

Vineri, premierul ungar a afirmat că oponenții săi „nu se vor opri de la nimic pentru a prelua puterea”, acuzându-i de „complicitate cu servicii de informații străine”.

Un aspect care ar putea influența rezultatul final este acela că unii alegători Fidesz își pot ascunde preferințele, iar sprijinul în rândul romilor este probabil mai mare decât estimează sondajele, spun analiștii. Guvernul a făcut tot posibilul pentru a-l denigra pe Magyar și partidul său.

El a unit majoritatea forțelor antiguvernamentale și a construit o mișcare la nivel local, gestionându-și propriile rețele sociale și ducând campanii neobosite în încercarea de a eluda controlul lui Orbán asupra canalelor tradiționale de informare.

Fidesz a acaparat atât de multe instituții ale statului, iar influența sa este susținută de atât de multe legi greu de schimbat, încât Orbán ar avea multiple modalități de a zădărnici acțiunile unui nou guvern, dacă Tisza nu obține o majoritate parlamentară de două treimi pentru a modifica constituția.

