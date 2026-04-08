Rusia și Ungaria au semnat un plan secret de cooperare în 12 puncte. În ce domenii colaborează cele două țări pentru a eluda sancțiunile UE

Ungaria și Rusia au semnat un plan de cooperare în 12 puncte care are menirea de a consolida legăturile economice, energetice și culturale, potrivit unui document dezvăluit de POLITICO. Acordul dintre cele două state a fost finalizat în urma unei reuniuni a Comisiei Mixte Ungaro-Ruse pentru Cooperare Economică, desfășurată la Moscova în decembrie 2025.

Ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó, și ministrul rus al sănătății, Mihail Murashko, au semnat în luna decembrie un plan în 12 puncte care stabilește domeniile de cooperare între cele două state.

Potrivit unuia dintre documente, Rusia și Ungaria „au abordat probleme actuale legate de comerțul bilateral și cooperarea economică, activități comune în sectorul energetic, industrie, asistență medicală, agricultură, construcții și alte domenii de interes reciproc, precum și în sfera culturală și umanitară”. De asemenea, după cum se arată în document, cele două țări au subliniat importanța „dezvoltării unor legături pe termen lung, reciproc avantajoase, între cele două țări în domenii de interes reciproc”.

Printre punctele convenite, conform documentelor, se numără și angajamentul de a „inversa tendința negativă a comerțului bilateral” generată de sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei.

În domeniul educației, Budapesta a convenit să exploreze consolidarea educației în limba rusă în țară prin importul de profesori din Rusia, precum și prin consolidarea recunoașterii reciproce a calificărilor și deschiderea programelor de schimb pentru studenții absolvenți, conform textului acordului.

Viktor Orban: „șoarecele” care ajută „leul”

Legăturile dintre Rusia și Ungaria sunt vechi și solide, dar dezvăluirile din ultima perioadă au stârnit indignare la nivel european. Viktor Orbán s-a opus în mod constant eforturilor Bruxelles-ului de a înăspri sancțiunile Rusiei și de a oferi sprijin Ucrainei. Marți, potrivit unei relatări Bloomberg, premierul maghiar i-ar fi spus lui Vladimir Putin, într-o convorbire telefonică din octombrie 2025, că Ungaria va oferi ajutor „în orice mod posibil”, iar țara sa va fi ca un „șoarece” care ajută „leul”, făcând aluzie la Moscova.

Ungaria a făcut lobby la Bruxelles în interesul Kremlinului

Mai mult, luna trecută, în presă au fost scurse interceptări ale convorbirilor dintre ministrul de externe maghiar, Péter Szijjártó, și Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei. Potrivit mai multor oficiali de la Bruxelles, Szijjártó îl suna constant pe Lavrov în pauzele ședințelor de lucru la nivel european pentru a-i transmite informații din interior. Mai mult, potrivit interceptărilor telefonice, ministrul de externe al Ungariei făcea adesea lobby la Bruxelles la cererea și în beneficiul Kremlinului.

