Zelenski îi aduce vești bune lui Orban, în prag de alegeri. Președintele anunță când va finaliza Ucraina reparațiile la conducta Drujba

Lucrările la secțiunile avariate ale conductei de petrol Drujba au înregistrat progrese semnificative, iar echipele de specialiști vor finaliza reparațiile în primăvară, a declarat președintele Volodimir Zelenskii, vineri, pe fondul unei dispute aprige cu Ungaria privind întreruperea aprovizionării cu petrol rusesc.

Reuters reamintește că Ungaria și Slovacia nu mai primesc livrări de petrol rusesc prin conducta „Drujba” de la sfârșitul lunii ianuarie, după ce un atac cu drone rusești a avariat conducta în vestul Ucrainei.

Guvernele Ungariei și Slovaciei – care au menținut amândouă legături strânse, atât politice, cât și energetice, cu Rusia încă de la invazia acesteia în Ucraina din 2022 – acuză Kievul că întârzie lucrările de reparații. Ucraina neagă acest lucru.

„Vom finaliza reparațiile, deoarece acesta este acordul. Le-am spus că vom termina în această primăvară”, a declarat Zelenskiy reporterilor într-o declarație publicată vineri de biroul său. „S-au făcut deja multe acolo… Desigur, rezervoarele de stocare distruse nu pot fi reparate rapid.”

Disputa privind tranzitul de petrol a determinat Ungaria să blocheze un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană Ucrainei, atâta timp cât fluxurile prin această conductă critică rămân suspendate.

Ungaria organizează alegeri parlamentare duminică, sondajele indicând că prim-ministrul Viktor Orbán se află în urma partidului de centru-dreapta Tisza.

O sursă din industrie a declarat pentru Reuters, la începutul acestei luni, că luna aprilie era perioada cea mai probabilă pentru finalizarea lucrărilor.

