Alegeri cu miză uriașă în Ungaria, Putin strânge din dinți. Atlantic Council: „Căderea guvernului Orbán l-ar lăsa fără cel mai important aliat din UE”

Cristian Lisandru
Alegerile parlamentare din Ungaria – care se vor desfățura în data de 12 aprilie – sunt considerate cele mai importante din istoria modernă a țării. Ungaria a devenit un punct central în confruntarea din ce în ce mai tensionată dintre Rusia și Occident. Astfel, votul din acest weekend ar putea avea și implicații geopolitice care se vor resimți la Kiev, Moscova, Bruxelles și Washington.

Viktor Orbán  – actualul premier al Ungariei – este în funcție de șaisprezece ani. Este liderul cu cea mai lungă vechime din Uniunea Europeană.

  • Poziția lui Orbán este, acum, este amenințată, iar sondajele arată că liderul opoziției, Péter Magyar, și partidul său Tisza, conduc cu o marjă semnificativă.
  • Criticii îl acuză pe Orbán că subminează instituțiile democratice interne, în timp ce promovează legături strânse cu Moscova.
  • Așa s-a ajuns la ideea conform căreia Ungaria reprezintă, neoficial, interesele Rusiei la Bruxelles.

„Deciziile-cheie ale UE necesită acordul unanim al tuturor statelor membre. Orbán și-a folosit puterea de veto pentru a submina sprijinul pentru Ucraina. Ungaria s-a opus în mod constant aderării Ucrainei la UE. A refuzat să elimine treptat importurile de petrol și gaze rusești. A amânat, în mod repetat, pachetele de ajutor pentru Ucraina”, amintește Marc Goedemans într-o analiză publicată de Atlantic Council.

Campania electorală din Ungaria, marcată de acuzații grave

Budapesta se opune unui împrumut de 90 de miliarde de euro din partea UE către Kiev.

În schimbul renunțării la obiecțiile sale față de acest împrumut, Viktor Orbán a cerut reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba. Conducta care transportă petrol rusesc către Ungaria, prin Ucraina, a fost avariată în timpul unui atac rusesc din ianuarie 2026.

Strategia electorală a lui Orbán s-a bazat în mare măsură pe retorica anti-ucraineană.

  • Panourile publicitare ale partidului său politic, Fidesz, au prezentat portrete ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, alături de sloganuri negative.
  • S-au folosit inclusiv narațiuni ale liderului ucrainean cerșind bani sau reprezentând așa-numitul „lobby pro-război” de la Bruxelles.
  • Oficialii maghiari au susținut că Ucraina „nu se va opri de la nimic ” pentru a împiedica realegerea lui Orbán.
  • Campania electorală a fost, de asemenea, marcată de acuzații de operațiuni de dezinformare, cum ar fi difuzarea de știri false legate de Rusia.

O mare parte din acest conținut a avut scopul de a păta reputația opoziției maghiare și de a deteriora relațiile cu partenerii internaționali.

Îngrijorările legate de influența Rusiei în politica maghiară au fost puternice în timpul actualei campanii electorale.

În ultimele săptămâni, au apărut informații despre convorbiri telefonice între diplomatul ungar Péter Szijjártó și ministrul rus de externe Serghei Lavrov. S-a aflat că oficialul maghiar își coordonează acțiunile cu omologul său de la Kremlin.

Mai mulți lideri ai UE, inclusiv prim-ministrul polonez Donald Tusk și prim-ministrul irlandez Micheál Martin, au condamnat aceste apeluri, numindu-le profund tulburătoare și sinistre”, mai scrie Marc Goedemans.

„Nu toată lumea de la Washington îl favorizează pe Orbán”

 Liderul opoziției, Péter Magyar, propune transformarea posturii geopolitice a Ungariei, mai scrie Marc Goedemans.

Acesta a promis, de asemenea, că va pune capăt a ceea ce numește „trădarea ” intereselor maghiare și europene, prin complicitate cu Rusia.

Magyar a prezentat alegerile ca un referendum privind locul Ungariei în lume și o oportunitate pentru maghiari de a decide dacă preferă legături mai strânse cu Moscova sau Bruxelles-ul.

  • Orbán a devenit nepopular în multe capitale ale UE. În schimb, liderul maghiar se poate baza pe un sprijin vocal peste Atlantic.
  • Președintele american Donald Trump l-a susținut public pe Orbán, în timp ce vicepreședintele american JD Vance a ales să-și demonstreze sprijinul vizitând Budapesta în ajunul alegerilor.

Nu toată lumea de la Washington îl favorizează, însă, pe Orbán”, punctează Marc Goedemans.

Există îngrijorări cu privire la posibile nereguli”

Deși datele sondajelor sugerează o probabilă victorie a opoziției, rezultatul alegerilor viitoare din Ungaria este așteptat să fie strâns.

Sistemul electoral maghiar este perceput ca favorizând partidul de guvernământ.

Există, de asemenea, îngrijorări cu privire la posibile nereguli, inclusiv cumpărarea de voturi, frauda electorală și intimidarea în ziua alegerilor.

  • În cazul unui rezultat strâns, autoritățile actuale ar putea contesta rezultatul.
  • Pentru Viktor Orbán, miza nu putea fi mai mare.
  • Dacă pierde alegerile de duminică, veteranul politician maghiar se va confrunta probabil cu anchete pentru acțiunile sale din ultimii șaisprezece ani, alături de întrebări incomode despre natura legăturilor sale cu Kremlinul.
  • La nivel internațional, votul care urmează ar putea avea repercusiuni la fel de semnificative.

Căderea guvernului Orbán l-ar lăsa pe Putin fără cel mai important aliat al său din UE, ceea ce ar îngreuna mult mai mult influențarea politicii europene de către Moscova.

Trump ar pierde, de asemenea, un partener european-cheie într-un moment în care relațiile transatlantice devin din ce în ce mai tensionate.

Între timp, pentru Bruxelles și Kiev, o schimbare la Budapesta ar fi privită mult mai favorabil, ca un pas către facilitarea integrării Ucrainei și eliminarea unui obstacol major în calea sprijinului european pentru efortul de război ucrainean”, încheie Marc Goedemans.

