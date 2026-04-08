Fulgy, din nou liber după internarea de la Obregia. Ce filmuleț a postat fiul Clejanilor pe TikTok

Fulgy a postat primele imagini în urma incidentului în care a fost implicat vineri seara, după ce a amenințat că a lăsat gazele pornite în locuință și că urmează să arunce blocul în aer. Fiul artiștilor Viorica și Ionică de la Clejani fusese internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Alexandru Obregia” după acel episod.

Polițiștii au intervenit în cursul serii de luni, 6 aprilie, la un bloc din Sectorul 3, după ce bărbatul a amenințat că a lăsat gazele pornite în locuință și că urmează să arunce blocul în aer. Fiul Clejanilor fusese internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Alexandru Obregia”, însă se pare că acesta este liber acum. Fulgy a postat un videoclip pe TikTok în care a transmis: ”Se pare că nu a putut nimeni să mă oprească, oameni buni”.

Incidentul a avut loc luni seară, când Poliția Capitalei a anunțat că, în jurul orelor 23:00, „polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 11 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 3, un bărbat amenință că își va face rău, punând totodată în pericol și alte persoane”.

Cel în cauză a fost identificat ca fiind Fulgy, fiul cunoscuților Clejani, lăutarii Viorica și Ioniță.

La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de poliție, care au constatat că bărbatul s-a baricadat în locuință. Bărbatul era agitat și a refuzat orice formă de cooperare. De asemenea, la fața locului a venit un echipaj din cadrul companiei de distribuție a gazelor, care a sistat alimentarea în vederea prevenirii oricărui pericol.