Amendă de 200 de euro în această țară frecventată de români, pentru o banală greșeală care implică suportul pentru telefonul mobil din mașină

Ținerea dispozitivului sau obstrucționarea vederii prezintă un risc extrem într-o țară în care distragerile cauzează deja treizeci la sută din accidentele mortale, scrie La Razon.

Astfel, în această vară, mii de șoferi din Spania, țară frecventată de mulți români, s-ar putea confrunta cu amenzi neașteptate fără să fi atins măcar telefoanele mobile. Reglementările actuale sunt clare: simpla menținere a mâinilor pe volan nu este suficientă. Amplasarea fizică a dispozitivului în vehicul a devenit un factor critic pentru siguranța rutieră. Un suport de telefon prost poziționat care obstrucționează vizibilitatea șoferului este un motiv suficient pentru o amendă mare.

Regulamentul General de Circulație prevede că șoferii sunt obligați să mențină un câmp vizual liber în permanență. Potrivit Direcției Generale de Circulație (DGT) din Spania, deși tablourile de bord și gurile de ventilație sunt amplasamente permise din punct de vedere tehnic pentru dispozitive, legalitatea instalării acestora este supusă discreției ofițerului de circulație. Dacă se constată că dispozitivul obstrucționează percepția șoferului asupra împrejurimilor sale sau provoacă o distragere a atenției evitabilă, amenda se ridică la 200 de euro. În acest caz, deoarece nu există manipulare fizică, sancțiunea nu implică deducerea punctelor din permisul de conducere, dar sancțiunea financiară este imediată.

Situația devine mai gravă dacă șoferul decide să interacționeze manual cu dispozitivul. Agenția a înăsprit sancțiunile pentru a eradica o practică care este acum ferm stabilită ca principala cauză a accidentelor pe drumurile spaniole. Ținerea dispozitivului în mână în timp ce conduceți duce acum la pierderea automată a 6 puncte de pe permisul de conducere, dublând penalizarea de 3 puncte aplicată anterior pentru simpla manipulare a acestuia atunci când era fixat într-un suport.

Cifrele furnizate de autorități nu lasă loc de interpretare: distragerile sunt la baza a 30% din accidentele rutiere mortale înregistrate la nivel național. Tehnologia, concepută pentru a facilita navigarea prin hărți, devine o sabie cu două tăișuri atunci când confortul utilizatorului are prioritate față de siguranța rutieră.

