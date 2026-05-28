Prima pagină » Actualitate » Amendă de 200 de euro în această țară frecventată de români, pentru o banală greșeală care implică suportul pentru telefonul mobil din mașină

Amendă de 200 de euro în această țară frecventată de români, pentru o banală greșeală care implică suportul pentru telefonul mobil din mașină

Amendă de 200 de euro în această țară frecventată de români, pentru o banală greșeală care implică suportul pentru telefonul mobil din mașină
sursa foto: Envato
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ținerea dispozitivului sau obstrucționarea vederii prezintă un risc extrem într-o țară în care distragerile cauzează deja treizeci la sută din accidentele mortale, scrie La Razon.

Astfel, în această vară, mii de șoferi din Spania, țară frecventată de mulți români, s-ar putea confrunta cu amenzi neașteptate fără să fi atins măcar telefoanele mobile. Reglementările actuale sunt clare: simpla menținere a mâinilor pe volan nu este suficientă. Amplasarea fizică a dispozitivului în vehicul a devenit un factor critic pentru siguranța rutieră. Un suport de telefon prost poziționat care obstrucționează vizibilitatea șoferului este un motiv suficient pentru o amendă mare.

Regulamentul General de Circulație prevede că șoferii sunt obligați să mențină un câmp vizual liber în permanență. Potrivit Direcției Generale de Circulație (DGT) din Spania, deși tablourile de bord și gurile de ventilație sunt amplasamente permise din punct de vedere tehnic pentru dispozitive, legalitatea instalării acestora este supusă discreției ofițerului de circulație. Dacă se constată că dispozitivul obstrucționează percepția șoferului asupra împrejurimilor sale sau provoacă o distragere a atenției evitabilă, amenda se ridică la 200 de euro. În acest caz, deoarece nu există manipulare fizică, sancțiunea nu implică deducerea punctelor din permisul de conducere, dar sancțiunea financiară este imediată.

Situația devine mai gravă dacă șoferul decide să interacționeze manual cu dispozitivul. Agenția a înăsprit sancțiunile pentru a eradica o practică care este acum ferm stabilită ca principala cauză a accidentelor pe drumurile spaniole. Ținerea dispozitivului în mână în timp ce conduceți duce acum la pierderea automată a 6 puncte de pe permisul de conducere, dublând penalizarea de 3 puncte aplicată anterior pentru simpla manipulare a acestuia atunci când era fixat într-un suport.

Cifrele furnizate de autorități nu lasă loc de interpretare: distragerile sunt la baza a 30% din accidentele rutiere mortale înregistrate la nivel național. Tehnologia, concepută pentru a facilita navigarea prin hărți, devine o sabie cu două tăișuri atunci când confortul utilizatorului are prioritate față de siguranța rutieră.

Autorul recomandă:

Amendă de 500 lei pentru toți românii care comit această greșeală în public. Majoritatea tinerilor o fac, neștiind că este nelegal

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Instanța supremă constituie un complet de divergență pentru a decide soarta celor doi procurori arestați, Teodor Niță și Gigi Ștefan
19:27
Instanța supremă constituie un complet de divergență pentru a decide soarta celor doi procurori arestați, Teodor Niță și Gigi Ștefan
UTILE Nutriționiștii explică că greșeala pe care o faci seara te determină să te trezești la 3 dimineața
18:34
Nutriționiștii explică că greșeala pe care o faci seara te determină să te trezești la 3 dimineața
UTILE Dormitoarele vor fi reci noaptea fără ventilator dacă respecți acest pas simplu înainte de culcare
17:27
Dormitoarele vor fi reci noaptea fără ventilator dacă respecți acest pas simplu înainte de culcare
CONTROVERSĂ Cațavencii.ro: Ministrul Educației, Mihai Dimian, ne învață cum să îmbinăm armonios empatia și telefonia
17:27
Cațavencii.ro: Ministrul Educației, Mihai Dimian, ne învață cum să îmbinăm armonios empatia și telefonia
UTILE Psihologii spun că persoanele care au nevoie să aibă casa mereu ordonată și curată au aceste trăsături de caracter
16:59
Psihologii spun că persoanele care au nevoie să aibă casa mereu ordonată și curată au aceste trăsături de caracter
După cenzură, Google își face propriile știri. False. Gândul a descoperit un Fake-News generat de AI-ul motorului de căutare, prezentat ca informație sigură: Google susține că salariul minim brut este mai mare în Romania decât în realitate
16:46
După cenzură, Google își face propriile știri. False. Gândul a descoperit un Fake-News generat de AI-ul motorului de căutare, prezentat ca informație sigură: Google susține că salariul minim brut este mai mare în Romania decât în realitate
Mediafax
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde poate ataca Putin
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Arheologii au descoperit cele mai vechi unelte de lemn din istoria omenirii
PACE ÎN IRAN Scoop: SUA și Iran ar fi ajuns la înțelegere, dar memorandumul are nevoie de aprobarea președintelui Trump
19:27
Scoop: SUA și Iran ar fi ajuns la înțelegere, dar memorandumul are nevoie de aprobarea președintelui Trump
FLASH NEWS Nicușor Dan a atacat la CCR Legea privind protecția drepturilor copilului, adoptată după crima din Timiș. Ce măsuri contestă președintele
19:01
Nicușor Dan a atacat la CCR Legea privind protecția drepturilor copilului, adoptată după crima din Timiș. Ce măsuri contestă președintele
JUSTIȚIE Poliția italiană a arestat trei traficanți de droguri și a confiscat lingouri de aur, ceasuri de lux, vile și active în valoare de 200 de milioane de euro de la o rețea infracțională care a avut legături cu „Diabolik”, ultimul șef al mafiei siciliene
18:45
Poliția italiană a arestat trei traficanți de droguri și a confiscat lingouri de aur, ceasuri de lux, vile și active în valoare de 200 de milioane de euro de la o rețea infracțională care a avut legături cu „Diabolik”, ultimul șef al mafiei siciliene
FLASH NEWS Reacția președintelui Radiodifuziunii Române la scandalul înregistrării cu ministrul demis Istvan Demeter. Ce spune șeful SRR despre Radio Chișinău
18:38
Reacția președintelui Radiodifuziunii Române la scandalul înregistrării cu ministrul demis Istvan Demeter. Ce spune șeful SRR despre Radio Chișinău
APĂRARE Suedia trimite avioane de vânătoare Gripen în Ucraina. Când sunt programate primele livrări
18:30
Suedia trimite avioane de vânătoare Gripen în Ucraina. Când sunt programate primele livrări
EXCLUSIV Cuba, următoarea țintă a lui Trump. Ștefan Popescu: Sunt convins că va fi următoarea pe listă/Rețeta e aceeași, cu Maduro
18:29
Cuba, următoarea țintă a lui Trump. Ștefan Popescu: Sunt convins că va fi următoarea pe listă/Rețeta e aceeași, cu Maduro

Cele mai noi

Trimite acest link pe