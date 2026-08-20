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O comună din județul Brașov a rămas fără apă la robinete din cauza consumului necontrolat. Localnicii au „fentat” apometrele

O comună din județul Brașov a rămas fără apă la robinete din cauza consumului necontrolat. Localnicii au „fentat” apometrele
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Localnicii unei comune din Brașov au rămas fără apă la robinet. Unii consăteni ar fi „fentat” apometrele și ar fi lăsat apa să curgă continuu. Din acest motiv, furnizarea zilnică a apei este restricționată într-un anumit interval orar, zilnic.

Locuitorii din Apața, Brașov, primesc apă cu program. Furnizarea este oprită zilnic între orele 10:00 și 16:00 și pe timpul nopții, între orele 22:00 și 06:00. Măsura a fost luată din cauza consumului excesiv și a risipei de apă. Situația din Apața este singura de acest fel din zona deservită de Compania Apa Brașov. În celelalte localități, canicula nu a afectat alimentarea cu apă a populației, scrie Biz Brașov.

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O comună din județul Brașov a rămas fără apă la robinete din cauza consumului necontrolat. Localnicii au „fentat” apometrele

O comună din județul Brașov a rămas fără apă la robinete din cauza consumului necontrolat. Sursă foto: Shutterstock

Presa locală relatează că, în Apața, consumul de apă a crescut foarte mult. Compania a introdus un program de furnizare pentru a gestiona situația, iar măsura va fi menținută, cel puțin deocamdată, până la sfârșitul lunii august 2026. Situația este neobișnuită, deoarece debitele izvoarelor care alimentează Apața ar trebui, în mod normal, să acopere necesarul populației. Compania Apa Brașov spune că problema nu este lipsa resursei de apă. Problema ar fi legată de consumul de apă.

Unii dintre localnici au „fentat” apometrele

Compania Apa Brașov introduce zilnic în rețea circa 5 metri cubi de apă pentru fiecare locuitor. Consumul mediu scăzuse anterior la aproximativ 3,2 metri cubi. Totuși, apa nu mai este suficientă pentru furnizarea continuă, iar compania indică și consumurile foarte mari ale unor gospodării.

„Sunt anumiți localnici care lăsau apa să curgă fără limită”, a explicat Alina Bălătescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Apa Brașov.

În timpul verificărilor, au fost găsite și instalații de contorizare modificate. Potrivit Companiei Apa Brașov, unii localnici ar fi demontat apometrele și ar fi folosit furtunuri sau alte improvizații. Astfel, consumul real ar fi fost mult mai mare decât cel înregistrat.

„Situația și mai gravă este că demontau apometrele și puneau furtunuri sau alte improvizații, astfel că nici nu plăteau pentru consumul real. Compania Apa a depus și plângeri la Poliție”, a precizat Alina Bălătescu.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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