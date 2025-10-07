România se află sub avertizări meteo și hidrologice severe. Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod Roșu de ploi și inundații pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde cantitățile de apă pot ajunge la 120 l/mp, iar în București și Ilfov este în vigoare un Cod Portocaliu de furtuni. Hidrologii avertizează asupra riscului ridicat de inundații pe râurile din sudul și estul țării.

România traversează un episod meteo extrem, provocat de ciclonul mediteranean Barbara, care aduce ploi torențiale, vijelii și inundații. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de Cod Roșu, Portocaliu și Galben, care acoperă aproape toată țara.

Cod roșu de ploi și inundații în sud-estul României

Începând de marți, 7 octombrie, ora 21:00, Capitala României și județele Constanța, Călărași și Ialomița intră sub avertizare Cod Roșu de ploi abundente, valabilă până miercuri, la ora 23:00. Cantitățile de apă pot atinge 110–120 l/mp, în intervale scurte de timp.

În județul Constanța, meteorologii și hidrologii au emis simultan Cod Roșu de inundații. Autoritățile locale au decis închiderea școlilor pentru a preveni riscurile cauzate de vremea extremă.

„Se vor semnala ploi abundente, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de până la 120 l/mp”, avertizează ANM.

Capitala și județul Ilfov se află sub Cod roșu de ploi și furtuni puternice, valabil de marți, ora 21:00, până miercuri, ora 23:00. Se vor acumula între 60 și 90 l/mp de apă, iar izolat pot fi depășite 100 l/mp.

De asemenea, Tulcea, Brăila, Galați, Vrancea, Buzău, Covasna, Brașov, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Teleorman și Giurgiu sunt vizate de aceeași avertizare cod portocaliu.

ISU București–Ilfov (ISU B-IF) a emis informări pentru populație și a publicat o serie de recomandări de siguranță:

evitați activitățile în aer liber și deplasările inutile;

închideți ferestrele și fixați obiectele din exterior;

nu staționați sub copaci, stâlpi sau panouri publicitare;

curățați șanțurile și rigolele pentru scurgerea normală a apelor;

nu încercați să traversați cursuri de apă sau zone inundate.

„Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, vă rugăm să respectați aceste recomandări”, transmite ANM.

Autoritățile, în alertă maximă

Inspectoratele pentru Situații de Urgență au activat planurile de intervenție pentru inundații și fenomene meteo periculoase. În zonele vizate de Cod Roșu, au fost suplimentate echipele de pompieri, iar localnicii sunt sfătuiți să evite deplasările și să se adăpostească în locuri sigure.

Până miercuri seară este valabilă o avertizare Cod Galben, care vizează Dobrogea, sudul Moldovei, cea mai mare parte a Munteniei și Carpații de Curbură, unde se vor acumula 25–50 l/mp și se vor înregistra intensificări ale vântului de 50–70 km/h.

În plus, meteorologii au emis o informare generală valabilă până joi, la ora 10:00, pentru toată țara, ce anunță ploi însemnate, vânt puternic și ninsori viscolite la peste 1.700 de metri altitudine.

Cod roșu și portocaliu de inundații

Hidrologii avertizează că debitele râurilor vor crește semnificativ. A fost emis un Cod Roșu de inundații pentru râurile din județul Constanța, valabil de marți, ora 21:00, până miercuri, la ora 24:00.

În paralel, o avertizare Cod Portocaliu vizează bazinele hidrografice Călmățui, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, Siret și Prut, care traversează județele Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Ilfov, Buzău, Brăila, Vrancea, Galați și Tulcea.

Totodată, o serie de avertizări Cod Galben sunt în vigoare până joi la prânz pe râurile din Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea.

Meteorologii avertizează că ciclonul Barbara va continua să afecteze România și în următoarele zile, iar ploile torențiale ar putea provoca noi probleme în sud-estul țării.