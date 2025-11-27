Fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, soluția lui Daniel Băluță pentru un preț al gigacaloriei mai mic

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat, joi, în cadrul unei conferințe de presă organizată la CET Progresul, că fuziunea dintre componenta de producție a energiei și cea de transport este cea mai bună soluție pentru eficientizarea sistemului de termoficare din București.

„Din punctul nostru de vedere al bucureștenilor, această problemă a termiei este o urgență urbană. Este o problemă pentru toți bucureștenii care sunt racordați la acest sistem, pentru că este o realitate: prețul pe care gigacaloria îl are, crescut și din cauza TVA, și care reprezintă o problemă pentru toți, el este 1.000 de lei. Suntem în locul în care se produc apa caldă și căldura. Scopul pe care îl avem este să fuzionăm cele două componente, de producție și de transport. Prețul de aici este de sub 300 de lei, iar prețul final este de 1.000 de lei. Din acești 1.000 de lei, 75% reprezintă subvenția”, a declarat Daniel Băluță.

„Fuziunea reprezintă cea mai bună soluție pentru ambele componente”

Primarul sectorului 4 mai spune că Bucureștiul are nevoie de încă două CET-uri.

„Fuziunea reprezintă cea mai bună soluție pentru ambele componente, pentru că, pe de-o parte, din această fuziune va exista capacitatea de reparare a rețelei de transport, pe de altă parte va exista schimbarea totală a politicii de subvenții (…) o urgență pentru București este construcția a încă două CET-uri”, a mai declarat Daniel Băluță.

Candidatul PSD la funcția de primar al Capitalei a subliniat că „dacă ne uităm la participația Elcen la Sistemul Energetic Național, capacitățile sunt de aproape 500 MW, iar profiturile Elcen comparativ cu pierderile rețelei de transport arată că cele două entități nu pot exista în felul acesta. Componenta de producție beneficiază de suportul Ministerului Energiei printr-un fond de 3 miliarde de lei pentru modernizare, în timp ce rețeaua de transport, de 1000 km principală și 3000 km secundară, este veche de 35 de ani și trebuie înlocuită”.

Băluță a precizat că măsurile propuse „nu încurajează nemunca, ci se adresează oamenilor care au muncit o viață întreagă, au venituri mici și au nevoie de ajutor. Imediat ce se poate face fuziunea, prețul poate fi subvenționat în totalitate. Există, de asemenea, o categorie cu venituri între 3.000 și 4.000 lei, pentru care reducerea poate fi de 50%. Totodată, trebuie să sprijinim persoanele cu dizabilități, pentru că fac parte din comunitatea noastră”.