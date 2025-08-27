Prima pagină » Actualitate » Gabriel Zbârcea NU a reprezentat Roșia Montană Gold Corporation în procesul împotriva statului român/ „Nu a pledat, nu a fost prezent la Washington”

Gabriel Zbârcea NU a reprezentat Roșia Montană Gold Corporation în procesul împotriva statului român/ „Nu a pledat, nu a fost prezent la Washington"

Luiza Dobrescu
27 aug. 2025, 13:40, Actualitate
Gabriel Zbârcea NU a reprezentat Roșia Montană Gold Corporation în procesul împotriva statului român/

Gabriel Zbârcea nu a făcut parte din echipa care a reprezentat compania Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) în procesul intentat împotriva statului român. Informația vine de la fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Oana Marinescu. Imediat după ce numele lui Gabriel Zbârcea a fost vehiculat pentru a prelua șefia Serviciului Român de Informații, a apărut și știrea că avocatul ar fi reprezentat RMGC în litigiul în care firma canadiană a cerut statului român despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.

Potrivit informațiilor Gândul, Gabriel Zbârcea nu a fost la Washington, în ultimii 10 ani, deci nu ar fi avut cum să apară în fața instanței din America.

Într-o postare pe Facebook, Oana Marinescu relatează împrejurările în care l-a cunoscut pe avocatul Gabriel Zbârcea și de ce este falsă ipoteza că acesta ar fi putut să reprezinte în instanță o firmă străină împotriva statului roman.

“Mă știu cu Gabi de când am fost purtător de cuvânt al Guvernului”, își începe postarea fostul purtător de cuvânt al Guvernului, despre cum l-a cunoscut pe avocatul Gabriel Zbârcea.

“Spuneam că suntem „colegi de bancă”, pentru că literalmente stăteam unul lângă altul la masa Guvernului.

A fost pentru câteva luni șeful AVAS și pot spune că a fost unul dintre oamenii care, deși nu căuta imaginea pentru sine, a înțeles nevoia de comunicare guvernamentală și-mi răspundea rapid când ceream lămuriri pentru presă, oricât de ocupat era.

Atunci a început o relație profesională care durează de 20 de ani.
Se produce acum un transfer de imagine negativă către el, tocmai pentru că profilul lui public nu e consistent. Ceea ce e logic dpdv al formării de imagine.”

„Nu a pledat, nu a fost prezent la Washington”

Oana Marinescu explică episodul “Roșia Montană” și cum au stat lucrurile cu procesul pe care statul român l-a câștigat împotriva firmei canadiene, Gabriel Resources.

“I se reproșează asocierea cu procesul pentru Roșia Montană, în apărarea lui Gabriel Resources. În realitate, o echipă a firmei sale Țucă Zbârcea și Asociații a asigurat reprezentarea, dar el nu a fost implicat. Nu a analizat nimic din dosar, nu a fost pe mandatul de reprezentare în dosar, nu a pledat, nu a fost prezent la Washington.

Și eu am avut o strângere de inimă când am văzut că TZA a asigurat reprezentarea în dosar, dar știam că Gabi nu s-a implicat. Am vorbit odată despre chestia asta și cred că a văzut pe fața mea ce expresie aveam (…). 

În schimb, Gabi a fost în echipele care au reprezentat statul român în mari procese internaționale și le-a și câștigat. Pentru statul român”, mai scrie fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Oana Marinescu.

Reamintim că Nicușor Dan a întrerupt, marți seara, ședința coaliției pentru a face două nominalizări la șefia SRI și SIE.

Potrivit surselor noastre, avocatul Gabriel Zbârcea a fost nominalizat pentru SRI, iar diplomatul Marius Gabriel Lazurca pentru SIE. Niciunul dintre cei doi nu a comentat informațiile vehiculate în spațiul public.

