26 aug. 2025, 20:52, Știri
Vizita fulger a lui Nicușor Dan la Guvern la Palatul Victoria, de marți după-amiază, a avut un scop precis. Ținta președintelui nu a fost să facă lumină în ceea ce privește pachetul 2 de măsuri, ci să îi informeze pe liderii PSD și PNL pe cine vrea la cârma serviciilor secrete.

UPDATE #2: Și avocatul Gabriel Zbârcea a avut prima reacție în exclusivitate pentru MEDIAFAX: „Nu pot să comentez. Nu sunt în măsură să comentez această informație”.

UPDATE:  Contactat de MEDIAFAX, Marius Gabriel Lazurca nu a dorit să comenteze informația. „Nu comentez, vă mulțumesc pentru înțelegere”, a fost răspunsul său.

Gândul.ro a aflat, în exclusivitate, că șeful statului i-a chemat separat la o discuție pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, înaintea coaliției, să-i anunțe numele viitorilor directori civili ai SRI și SIE.

Potrivit informațiilor, Nicușor Dan îi are în vedere pe avocatul Gabriel ZBÂRCEA și pe diplomatul Marius Gabriel Lazurca.

Numele propuse de președinte nu au fost primite prea bine de cei doi lideri, informează sursele Gândul.

Zbârcea este avocat asociat coordonator al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi fondator al firmei de avocatură. Pe lângă activitatea în calitate de avocat, Gabriel Zbârcea a dobândit o experiență solidă și în sectorul public ca Președinte în cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), precum şi în Comisia de Privatizare a Băncii Comerciale Române (BCR).

Gabriel Zbârcea

Lazurca a fost ambasador al României la Sfântul Scaun (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016), Ungaria (2016-2020) și Mexic (din 2021).

Marius-Gabriel LAZURCA

Nicușor Dan a ajuns marți după-amiază, pe nepusă masă, la Guvern, înainte de ședința coaliției. Este a doua oară, în două zile, când coaliția se reunește, după o pauză de aproape o lună, fără PSD la masa discuțiilor.

Iar Nicușor Dan a considerat momentul oportun pentru a-i găsi pe premierul Ilie Bolojan și președintele Camerei Deputaților împreună pentru a-și duce la îndeplinire spusele din campania electorală.

Numirile directorilor la SRI și SIE, în sarcina președintelui

Întrebat într-o conferinţă de presă, la sfârșitul lunii iulie, când va numi conducerile SRI și SIE, Nicușor Dan a spus că: „După o discuţie cu partidele, în următoarele săptămâni”.

„Discuţia asta am avut-o şi cu partidele, şi înainte de formarea Guvernului. Propunerea va veni de la mine, evident că îi voi consulta, dar propunerea va veni de la mine. Am nişte persoane în cap, aşa cum am avut şi pentru Curtea Constituţională. Încă sunt în proces de analiză. La fel şi pentru SIE”, a transmis șeful statului.

Într-o conferinţă de presă din 14 iulie, Nicuşor Dan afirma, în legătură cu numirea directorului SRI, că nu îşi doreşte să facă jocuri şi să propună oameni pe care Parlamentul să îi respingă.

În ceea ce privește profilul noului director al SRI, Nicușor Dan spunea, în iunie, că ar trebui să fie „cineva a care lucrat cu oameni de-a lungul timpului, adică are o experienţă profesională şi cineva din zona civică”.

Noul director al SRI va avea în sarcină și „marea evaziune fiscală”, potrivit declarațiilor președintelui.

„Adică serviciile de informații, pentru că evaziunea fiscală este o chestiune de securitate națională, și nu numai că o cred eu, este în documentul oficial al statului român, ei trebuie să fie preocupați și să găsească informațiile despre această problemă și totul este ca rolul lor să se oprească la a furniza aceste informații către ANAF și către parchet. Asta este chestiunea, și un director civil al SRI poate avea asta ca principală misiune, să nu mai ajungem să avem o interferență a serviciilor mai mult decât este cazul”, spunea Nicușor Dan, pe 4 iunie.

