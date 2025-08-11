Gabriela Firea a vorbit, într-un mesaj postat pe Facebook, despre violența asupra femeilor și combaterea feminicidului în țara noastră. Fostul primar General subliniază și întărește importanța unei educații care cultivă respect, informare și curajul de a spune NU violenței. Gabriela Firea a reamintit, în acest context, aplicația mobilă discretă, AlertCops, din Spania, dar și faptul că un buton ascuns în telefon poate salva vieți!

Fostul ministru a precizat că Articolul 19 al Directivei impune statelor membre să emită ordine de protecție, de restricție sau de interdicție de urgență, cu efect IMEDIAT, atunci când viața și sănătatea unei femei sunt în pericol.

Potrivit organizațiilor care monitorizează fenomenul violenței împotriva femeilor, 30 de cazuri de femicid au fost înregistrate anul acesta în România, soldat cu moartea unei femei ucise de partener sau fost partener. Număr destinat victimelor violenței domestice: 0800500333.

„Directiva 2024/1385 trebuie transpus ă în legisla țiile naționale p ân ă la 14 iunie 2027 „

Sunt două luni de când Teodora Marcu a fost împușcată, iar Andreea a fost lovită cu toporul. Două tragedii care nu ar fi trebuit să se întâmple.

Gabriela Firea susține că a reacționat imediat și a inițiat un apel către Comisara Europeană, Hajda Lahbib, responsabilă pentru pregătire, gestionarea situațiilor de criză și egalitate, alături de alți 21 de colegi europarlamentari.

„Salut declarațiile Ministrului Justiției, Radu Marinescu, referitoare la combaterea feminicidului din țara noastră și subliniez importanța unei educații care cultivă respect, informare și curajul de a spune NU violenței! Reamintesc aplicație mobilă discretă, AlertCops, din Spania. Un buton ascuns în telefon poate salva vieți! Siguranța femeilor este o prioritate europeană și trebuie să devină o prioritate națională.

Răspunsul primit din partea Comisiei Europene pune accentul pe măsurile prevăzute în Directiva 2024/1385 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 mai 2024 privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la nivel european. Salut aceste măsuri, însă trebuie să spun răspicat: este vital să asigurăm protecție reală fiecărei femei. Articolul 19 al Directivei impune statelor membre să emită ordine de protecție, de restricție sau de interdicție de urgență, cu efect IMEDIAT, atunci când viața și sănătatea unei femei sunt în pericol.

Articolul 34 obligă guvernele să desfășoare campanii de informare și programe educaționale, pentru a spori gradul de conștientizare, pentru a înțelege diferitele manifestări și cauze ale violenței împotriva femeilor, cu scopul prevenirii acesteia. De asemenea, victimele trebuie să aibă acces rapid la justiție, protecție, sprijin psihologic și tratament medical. Reiterez, Directiva 2024/1385 trebuie transpusă în legislațiile naționale până la 14 iunie 2027. Totuși, când mă gândesc la aceste atrocități cred că putem face mai mult și trebuie să acționăm ACUM. Viețile femeilor nu mai pot aștepta. Legislația este doar un pas, aplicarea reală, voința politică și schimbarea culturală sunt esențiale.

Sursă foto: Facebook Gabriela Firea

