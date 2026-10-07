Gabriela Firea propune transformarea clădirilor publice și industriale neutilizate în locuințe

Gabriela Firea, europarlamentar social-democrat, a postat, pe rețelele de socializare, un mesaj prin intermediul căruia anunță că a transmis propuneri la nivel european pentru combaterea crizei locuințelor, în contextul dezbaterilor privind Affordable Housing Act. Aceasta propune transformarea clădirilor publice și industriale neutilizate în locuințe.

Gabriela Firea atrage atenția că, deși România are cea mai mare rată a proprietarilor din Uniunea Europeană, 4 din 10 români „trăiesc înghesuiți”.

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„Am transmis propunerile concrete care se pot transforma în soluții punctuale în criza locuințelor, la nivel european. În plenul Parlamentului European, s-au dezbătut măsurile propuse de Comisia Europeană concrete pentru această criză, Affordable Housing Act. Săptămâna trecută, împreună cu o delegație de senatori români, am pus pe masa comisarului european Dan Jorgensen un plan pentru România.

Fiecare stat membru poartă această luptă în felul lui. România, de exemplu, are cei mai mulți proprietari din Uniunea Europeană și, totuși, 4 din 10 români trăiesc înghesuiți. De aceea, acest act trebuie să fie suficient de flexibil pentru ca banii europeni să ajungă la fiecare, în forma de care are nevoie”, spune Gabriela Firea pe Facebook.

Ce ar însemna pentru România acest aspect?

Printre soluțiile pentru România se numără credite din fonduri europene pentru locuințe accesibile, locuințe pentru medici, asistente și profesori și transformarea clădirilor neutilizate în locuințe.

„Iar pentru România, asta înseamnă:

credite din fonduri europene pentru locuințe la preț accesibil;

locuințe pentru medici, asistente și profesori

clădiri goale, publice sau industriale transformate în locuințe

consolidarea blocurilor cu risc seismic

lifturi, ca urmare a proiectului social-democrat „Lift pentru viață”, pentru a crește accesibilitatea

cămine studențești și pentru cei care sunt căsătoriți.

Vorbesc toate acestea din experiență. Ca primar general, am început construcția de locuințe sociale pentru că erau mii de familii care așteptau și am cumpărat locuințe de serviciu pentru cadrele medicale din spitalele bucureștene. Când am lansat Family Start și Student Invest, ca ministru al Familiei, băncile au epuizat banii în câteva săptămâni, pentru că cererea a fost mult mai mare decât bugetul.

Oamenii vor aceste soluții, dar statele, singure, nu le pot duce la scara necesară”, a mai scris Gabriela Firea.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto