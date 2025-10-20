Gafă uriașă făcută de Hidroelectrica. Amenda colosală primită de companie din cauza facturii unui client

Hidroelectrica a primit o amendă colosală de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în urma unei sesizări depuse de un client care a primit o factură destinată altei persoane.

Astfel, Hidroelectrica a fost amendată în baza regulammentului GDPR de protecție a datelor cu caracter personal. Operatorul a fost sancționat deci cu o amendă în cuantum de 25.392 de lei, adică echivalentul a 5000 de euro, după ce a trimis o factură unui alt client.

„Investigația a fost demarată ca urmare a transmiterii de către operatorul S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA a unei notificări cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal, potrivit dispozițiilor art. 33 din Regulamentul (UE) 2016/679. Potrivit celor menționate în formularul de notificare, un client al operatorului a sesizat primirea unei facturi pentru furnizarea energiei electrice care aparținea unei alte persoane”, precizează ANSPDCP, conform Profit.

Ancheta ANSPDCP a dezvăluit faptul că incidentul s-a produs ca urmare a unei erori de natură tehnică survenite în cadrul sistemului informatic utilizat de Hidroelectrica, prin care erau transmise facturile către clienții săi, fapt care a dus la pierderea controlului asupra datelor personale ale persoanei vizate.

„Această încălcare a condus la divulgarea neautorizată la anumite date cu caracter personal ale mai multor persoane vizate (clienți), respectiv: numele, prenumele, codul de client, codul cont contract, adresa, numărul contractului, data contractului, data încetării contractului, perioada de facturare, data scadentă, codul locului de consum, serviciile facturate, cantitatea facturată, prețul unitar în lei, valoarea serviciilor, detalii de măsurare, numărul zilelor de consum mediu, valoarea totală facturată, total de plată pentru factura curentă”, precizează ANSPDCP.

Au fost încălcate deci dispozițiile art. 32 alin. (1) lit. b) și d) și alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Chiar și în ciuda acestei situații neplăcute, Hidroelectrica rămâne, totuși, cea mai ieftină companie, dar și marii frunizori au redus prețurile față de cum erau imediat după liberalizare, liberalizare care s-a făcut la 1 iulie 2025.

De la data de 1 septembrie 2025, o component reglementată a facturii, respectiv tariful pentru servicii de sistem, a fost majorată ușor, dar impactul în prețul din factură va fi foarte mic.

Top cele mai ieftine 10 companii din energie

1. Hidroelectrica – 1,07 lei/kWh

2. Nova Power&Gas – 1,18 lei/kWh

3. Grenerg – 1,20 lei/kWh

4. PPC Energie – 1,30 lei/kWh

5. Premier Energy – 1,32 lei/kWh

6. E.ON Energie – 1,33 lei/kWh

7. Engie România – 1,35 lei/kWh

8. OMV Petrom – 1,372 lei/kWh

9. ICCO Energy 1,377 lei/kWh

10. Energy Core Development – 1,38 lei/kWh

