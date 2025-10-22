Prima pagină » Actualitate » Gândul publică scrisoarea disperată a unui primar către premierul Bolojan. Mii de oameni au rămas fără încălzire în prag de iarnă. La fel și spitalul orașului. Toate apelurile edilului din Brad, județul Hunedoara, au rămas fără ecou la București: „E o necesitate urgentă, nu mai suportă amânare”

Mara Răducanu
22 oct. 2025, 14:03, Actualitate
Florin Cazacu, primarul muncipiului Brad, a transmis pe grupul Asociației Municipiilor din România (AMR) un mesaj urgent și disperat în care îi cere premierului Ilie Bolojan să le acorde subvențiile cerute, după ce mii de oameni au rămas fără căldură. Edilul i-a reamintit premierului că municipiul Brad se confruntă cu o situație dificilă, din punct de vedere financiar, fără precedent în ultimii 30 de ani și că fără acest sprijin aproape 10.000 de persoane nu vor avea încălzire în această iarnă. Situația nu este una singulară în Brad, deoarece și spitalul, dar și alte instituții trec prin aceeași situație.

Amintim că nu este singura situație de acest gen în care primarii cer cu disperare ajutor și trimit scrisori către premierul Bolojan, pentru a primi subvenții pentru producerea energiei termice în sezonul rece 2025-2026 și pentru ca oamenii să nu degere în propriile locuințe. 

„Necesitatea rezolvării acestei probleme au primit un răspuns negativ până în acest moment”

„Acordarea subvenției pentru furnizarea energiei termice în sezonul rece 2025/2026 nu poate fi asigurată din bugetul local, aspect care generează o problemă majoră, prin neasigurarea energiei termice la 4000 de apartamente, spitalul municipal, alte instituții din municipiul Brad. Propunerea de garantare a unui credit pentru societate furnizoare nu este fezabilă având în vedere gradul de îndatorare foarte mare pe care îl are în acest moment unitatea administrativ teritorială Brad.

Este necesară acordarea, în regim de urgență, de sume din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția guvernului pentru asigurarea sumelor necesare în vederea acoperirii necesarului de subvenție pentru energia termică respectiv si echilibrarea bugetului local al municipiului Brad. Cu siguranță, cu o asemenea situație se confruntă toate municipiile care au sistem centralizat de încălzire și în special municipiile cu venituri reduse, fiind necesar în acest moment un demers comun pentru rezolvarea situației grave în care ne aflăm.

Solicităm sprijin din partea conducerii Asociației Municipiilor din România, asa ca în fiecare an, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea depășirii situației deosebit de grave cu care se confruntă municipiul Brad în această perioadă. Precizăm că solicitările Municipiului Brad la ministerele de resort, privind necesitatea rezolvării acestei probleme au primit un răspuns negativ până în acest moment!”, a precizat edilul din Brad în scrisoarea trimisă în atenția premierului.

Ilie Bolojan, premierul României, pare să nu înțeleagă că „iarna nu-i ca vara”

Și că deciziile luate în numele austerității bugetare – devenită laitmotivul mandatului său – nu țin de cald pentru cei aproape 10.000 de oameni din municipiul Brad, care au toate șansele, în România lui 2025, să treacă iarna în frig.

Florin Cazacu, primarul Municipiului Brad, a vorbit – într-o intervenție pentru GÂNDUL – despre faptul că a cerut bani din fondul de rezervă al guvernului pentru a-și încălzi populația în această iarnă, însă până în prezent demersurile făcute s-au lovit de un refuz. 

„Pentru a asigura subvenționarea minicipiul Brad are nevoie de 5 milioane de lei „

Florin Cazacu a mărturisit că veniturile de la bugetul local sunt foarte reduse, precizând că vorbim despre zone monoindustriale în care mineritul s-a închis, iar lipsa investitorilor a făcut să se ajungă în această situație.

Edilul susține că își dorește să asigure servicii publice de calitate pentru cetățeni, mai ales în condițiile în care temperaturile scăzute au început încă din luna octombrie, iar oamenii riscă să rămână în frig.

„Administrația Publică Locală a municipiul Brad a trimis documente către Ministerul Finanțelor, către Ministerul Administrației și bineînțeles un proiect de Hotărâre de Guvern care a fost inițiat de către Prefectură și Consiliul Județean Hunedoara în vederea acordării unei sume de 5 milioane de lei, fiind o sumă care trebuie să fie acordată ca și subvenții pentru producerea energiei termice în sezonul rece 2025-2026.

Noi avem această situație din cauza faptului că sistemul de producere a energiei termice în municipiul Brad este un sistem aflat la o distanță de 6 km de municipiul nostru. Este pe păcură, orașul nu este în acest moment alimentat cu gaze naturale și subvenția este diferența dintre prețul de producere care este foarte mare și prețul pe care îl poate plăti populația. Pentru a asigura subvenționarea, minicipiul Brad are nevoie de 5 milioane de lei, având în vedere că avem deja prevăzut în bugetul local încă 5 milioane pentru acest pentru acest aspect„, a explicat primarul Florin Cazacu.

4.000 de apartamente, spitalul municipal, alte instituții din municipiul Brad, fără căldură

Edilul municipiului Brad a precizat că a primit un răspuns de la Ministerul Dezvoltărilor Publice în care s-a invocat lipsa resurselor financiare.

Florin Cazacu susține că propunerea de garantare a unui credit pentru societate furnizoare nu este fezabilă, având în vedere gradul de îndatorare foarte mare pe care îl are în acest moment primăria din Brad.

„Mi se propune să angajeze un împrumut societatea de furnizare a energiei termice pe care să o garanteze primăria. Dar primăria nu mai poate garanta aceste împrumuturi, având în vedere că suntem deja îndatorați pentru asigurarea cofinanțărilor la fonduri europene. Ministerul Lucrările Publice și Administrației în acest moment nu ne poate acorda această sumă la fondul de rezervă. De la Fondul de Rezervă al Guvernului n-am primit încă un răspuns.

Principalele noastre demersuri le facem prin Asociația Municipiilor din România, având vedere că mai multe municipii sunt în această situație. În fiecare an, guvernul s-a aplecat asupra problemelor din aceste municipii și au alocat din fondul de rezervă bugetare sumele necesare pentru acoperirea subvenției ca oamenii să se poată încălzi. Și spitalul este în acea situație, la  fel și alte câteva instituții publice. Școlile se încălzesc cu lemne, au sistem de încălzire individual. Dar vorbim de 4000 de apartamente, aproximativ 8000- 10.000 de oameni care se încălzesc cu sistem centralizat”, a mai punctat edilul.

Florin Cazacu, apel urgent către Bolojan: „Liderii adevărați își demonstrează competențele în perioadă de criză”

Primarul municipiului Brad a lansat, prin intermediul Gândul, un mesaj disperat pentru Ilie Bolojan, amintind că premierul de astăzi al României a fost cândva primar al unui oraș important și înțelege astfel de situații în care în joc este calitatea vieții cetățenilor.

„Premierul Ilie Bolojan, care a fost primarul unui mare municipiu din România, cu siguranță va înțelege sau trebuie să înțeleagă că și municipiile mici din România care se încălzesc prin sistem centralizat trebuie să beneficieze de sprijin pentru a se putea încălzi mii de oameni. Este o necesitate urgentă, nu mai suportă amânare.

Misiunea dânsului este ca, cel puțin din Fondul de Rezervă României, să asigure zeci de mii de cetățeni din municipiile României care se încălzesc în sistem centralizat pentru a depăși aceste momente destul de dificile din anul 2025-2026. Liderii adevărați și puternici îți demonstrează competențele în perioadă de criză și sper ca domnul Bolojan să demonstreze că este empatic, că este un om care cu rațiune, cu  înțelepciune și care cu experiența dânsului ne va ajuta să depășim această iarnă”, a conchis primaruk municipiului Brad.

