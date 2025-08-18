SCANDAL în China! Swatch retrage o reclamă acuzată de rasism, după apeluri la boicot

Producătorul elvețian de ceasuri Swatch și-a cerut scuze și a retras la nivel global o reclamă considerată rasistă, în care un model asiatic făcea gestul „ochilor oblici”. Campania a fost intens criticată pe rețelele sociale chineze, generând apeluri la boicot împotriva Swatch și a mărcilor sale asociate, printre care Longines, Tissot și Blancpain, potrivit The Guardian.

Swatch Group a anunțat sâmbătă că a eliminat o reclamă care a stârnit un val de reacții negative în China. În materialul promoțional, un model asiatic apărea trăgându-și cu degetele colțurile ochilor, gest considerat ofensator și rasist.

„Ne cerem scuze sincer pentru orice neplăcere sau neînțelegere pe care aceasta le-ar fi putut provoca”, a transmis compania într-un mesaj publicat pe Instagram și Weibo.

Reacțiile nu s-au limitat la scuze, utilizatorii au solicitat sancțiuni și boicot, iar imaginea brandului a fost puternic afectată. Un influencer de pe Weibo, cu peste un milion de urmăritori, a transmis online că „nu e atât de simplu să repare situația.”

„Imaginea brandului s-a prăbușit. Cred că pot să-și ceară scuze și să repare totul? Nu e atât de simplu”, a scris acesta.

China rămâne una dintre cele mai importante piețe pentru Swatch Group, însă compania se confruntă cu dificultăți, în contextul încetinirii economiei și al orientării consumatorilor către branduri mai accesibile. În prima jumătate a acestui an, grupul a raportat o scădere de 11,2% a vânzărilor nete, declin pus în principal pe seama cererii slabe din China, potrivit raportului oficial.

Sursa foto: Profimedia

