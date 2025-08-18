Prima pagină » Actualitate » SCANDAL în China! Swatch retrage o reclamă acuzată de rasism, după apeluri la boicot

SCANDAL în China! Swatch retrage o reclamă acuzată de rasism, după apeluri la boicot

Bianca Dogaru
18 aug. 2025, 12:43, Actualitate
SCANDAL în China! Swatch retrage o reclamă acuzată de rasism, după apeluri la boicot

Producătorul elvețian de ceasuri Swatch și-a cerut scuze și a retras la nivel global o reclamă considerată rasistă, în care un model asiatic făcea gestul „ochilor oblici”. Campania a fost intens criticată pe rețelele sociale chineze, generând apeluri la boicot împotriva Swatch și a mărcilor sale asociate, printre care Longines, Tissot și Blancpain, potrivit The Guardian.

Swatch Group a anunțat sâmbătă că a eliminat o reclamă care a stârnit un val de reacții negative în China. În materialul promoțional, un model asiatic apărea trăgându-și cu degetele colțurile ochilor, gest considerat ofensator și rasist.

„Ne cerem scuze sincer pentru orice neplăcere sau neînțelegere pe care aceasta le-ar fi putut provoca”, a transmis compania într-un mesaj publicat pe Instagram și Weibo.

Reacțiile nu s-au limitat la scuze, utilizatorii au solicitat sancțiuni și boicot, iar imaginea brandului a fost puternic afectată. Un influencer de pe Weibo, cu peste un milion de urmăritori, a transmis online că „nu e atât de simplu să repare situația.”

„Imaginea brandului s-a prăbușit. Cred că pot să-și ceară scuze și să repare totul? Nu e atât de simplu”, a scris acesta.

China rămâne una dintre cele mai importante piețe pentru Swatch Group, însă compania se confruntă cu dificultăți, în contextul încetinirii economiei și al orientării consumatorilor către branduri mai accesibile. În prima jumătate a acestui an, grupul a raportat o scădere de 11,2% a vânzărilor nete, declin pus în principal pe seama cererii slabe din China, potrivit raportului oficial.

Sursa foto: Profimedia

CITEȘTE ȘI:

Capitala, BLOCATĂ de bicicliști! Pe 31 august, Bucureștiul devine scenă pentru Tour de France România

ATENȚIONARE pentru părinți: Fondurile de 500 lei de pe cardurile educaționale pot fi folosite până la 31 august 2025

Firmele care aduc muncitori din Asia vor proceduri 100% ONLINE

Citește și

POLITICĂ Bolojan a încheiat ședința cu judecătorii: Reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene. Ține cont și de realitățile bugetare
14:28
Bolojan a încheiat ședința cu judecătorii: Reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene. Ține cont și de realitățile bugetare
POLITICĂ Grindeanu afirmă că PSD lucrează la un pachet de măsuri pentru relansarea economică: „Nu înseamnă EFORT bugetar”
14:25
Grindeanu afirmă că PSD lucrează la un pachet de măsuri pentru relansarea economică: „Nu înseamnă EFORT bugetar”
ACTUALITATE Sorin Grindeanu: „Am avut discuții cu Ilie Bolojan. Sunt anumite lucruri și reglementări pe care anumite consilii județene doresc să le aibă”
14:24
Sorin Grindeanu: „Am avut discuții cu Ilie Bolojan. Sunt anumite lucruri și reglementări pe care anumite consilii județene doresc să le aibă”
LIVE VIDEO 🚨 Ion Cristoiu – Scenariu-Șoc! Se va retrage Trump din ecuația Europeană? | „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”
14:17
🚨 Ion Cristoiu – Scenariu-Șoc! Se va retrage Trump din ecuația Europeană? | „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”
VIDEO Tot mai puține NUNȚI în România. De ce nu se mai căsătoresc tinerii
14:05
Tot mai puține NUNȚI în România. De ce nu se mai căsătoresc tinerii
ACTUALITATE Aproape 350.000 de amenzi de viteză în 6 luni. Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied în 2025
14:04
Aproape 350.000 de amenzi de viteză în 6 luni. Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied în 2025
Mediafax
Povestea vilei care i-a fost repartizată lui Traian Băsescu. Casa este 'bântuită' de umbrele trecutului
Digi24
ADN-ul are o „dată de expirare”. Secretele despre sănătatea umană pe care le-a scos la iveală un studiu despre proteinele antice
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Alpinistă româncă, moartă în timp ce escalada un ghețar în Italia. Alexandra avea 36 de ani
Click
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Patru români au murit pe litoralul românesc, în minivacanța de Sânta Maria. Cum s-au întâmplat tragediile
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
O gaură neagră COLOSALĂ dă fiori reci astronomilor
Capital.ro
S-a stins un mare actor. Toată lumea e în doliu: A fost un om de un talent remarcabil
Evz.ro
Șomaj pentru absolvenții de liceu sau facultate. Ce acte sunt necesare și care sunt condițiile de acordare
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Bolnavii români îi pot raporta acum pe medici. Anunțul ministrului Sănătății: „Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”. Cum și în ce condiții
Kfetele
O dresoare a fost ucisă de o orcă, după ce i-a rupt coloana vertebrală și i-a smuls scalpul! Dawn Brancheau nu a mai avut nicio șansă să supraviețuiască
RadioImpuls
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în timp ce Neamțu i-a transmis un mesaj neașteptat: „Nu îți găsesc defecte, mă sperie asta...”. REACȚIA concurentei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Vedetele și politica: Cine a reușit și cine a eșuat pe scena politică?