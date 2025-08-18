Rata de promovare la BAC 2025, sesiunea de toamnă, atinge MINIMUL ultimilor 7 ani

Doar 28,4% dintre candidații care au participat la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2025 au reușit să promoveze examenul, conform datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării. Este cea mai scăzută rată de promovare din ultimii șapte ani și vine într-un an cu cel mai mic număr de candidați înscriși în ultimele decenii.

La această sesiune s-au înscris 30.279 de candidați, dintre care 25.710 (84,9%) s-au prezentat la cel puțin o probă. Dintre aceștia, 7.306 au obținut medii peste 6: 4.805 elevi din clasa a XII-a a anului curent care nu au promovat în sesiunea iulie și 2.978 candidați din promoții anterioare.

Prezența la probe a fost: 87,1% la Limba și literatura română, 84,1% la proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie), 84,6% la proba la alegere a profilului și 89,5% la Limba și literatura maternă.

Comparativ cu anii precedenți, numărul de candidați înscriși este semnificativ mai mic: 33.600 în 2024, 33.974 în 2023 și 34.823 în 2022. Ratele de promovare din ultimii ani au fost:

2024 – 29,3%

2023 – 29,8%

2022 – 32,5%

2021 – 30,3%

2020 – 31,5%

2019 – 30,9%

2018 – 26,9%

2017 – 26%

2016 – 24%

2015 – 24,1%

2014 – 22,3%

Sursa foto: Profimedia

CITEȘTE ȘI:

Capitala, BLOCATĂ de bicicliști! Pe 31 august, Bucureștiul devine scenă pentru Tour de France România

ATENȚIONARE pentru părinți: Fondurile de 500 lei de pe cardurile educaționale pot fi folosite până la 31 august 2025

Firmele care aduc muncitori din Asia vor proceduri 100% ONLINE