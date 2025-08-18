Rata de promovare la BAC 2025, sesiunea de toamnă, atinge MINIMUL ultimilor 7 ani

Doar 28,4% dintre candidații care au participat la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2025 au reușit să promoveze examenul, conform datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării. Este cea mai scăzută rată de promovare din ultimii șapte ani și vine într-un an cu cel mai mic număr de candidați înscriși în ultimele decenii.
La această sesiune s-au înscris 30.279 de candidați, dintre care 25.710 (84,9%) s-au prezentat la cel puțin o probă. Dintre aceștia, 7.306 au obținut medii peste 6: 4.805 elevi din clasa a XII-a a anului curent care nu au promovat în sesiunea iulie și 2.978 candidați din promoții anterioare.
Prezența la probe a fost: 87,1% la Limba și literatura română, 84,1% la proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie), 84,6% la proba la alegere a profilului și 89,5% la Limba și literatura maternă.
Comparativ cu anii precedenți, numărul de candidați înscriși este semnificativ mai mic: 33.600 în 2024, 33.974 în 2023 și 34.823 în 2022. Ratele de promovare din ultimii ani au fost:
