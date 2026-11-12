Revolta publică ce a urmat după episodul controversat în care Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe la conferințele de presă de la Cotroceni reflectă un dublu standard, a declarat jurnalistul Marius Tucă în emisiunea Ai Aflat! Cunoscutul realizator de televiziune și publicist a arătat că, deși în cazul Vanghele au avut reacții inclusiv personalități sau diferite organizații care apără libertatea de exprimare, în privința maestrului Ion Cristoiu sau în cazul său personal, bula #rezistat nu a aplicat aceleași standarde.

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Marius Tucă a explicat că, deși din perspectiva sa Ovidiu Vanghele nu este un jurnalist în adevăratul sens al cuvântului, ci mai degrabă un propagandist, dezaprobă total decizia președintelui.

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„ Se revoltă toată haștagimea”

Însă, a completat Tucă, în spațiul public nu a existat aceeași reacție de revoltă atunci când lui și publicistului și scriitorului Ion Cristoiu le-au fost închise conturile de TikTok. În cazul fondatorului EVZ; este vorba de o închidere definitivă.

„Asta mi se pare culmea. Ăștia vorbesc de un ziarist, propagandist, activist și așa mai departe. Care scria niște articole în care îl făcea pe ăsta (n.r. – Nicușor Dan), adică nu are legătură asta cu meseria de, poți să înțeleg pamfletul. Și se revoltă toată haștagimea că vezi, doamne, l-a interzis pe ăla la Cotroceni. Asta e o altă discuție și putem discuta și despre asta. Băi, dar când i-au interzis pagina unui anume Ion Cristoiu, pagina de TikTok, când l-au cenzurat necontenit pe unul, pe un anume Marius Tucă și i-au scos toate postările”.

„Nu l-am văzut pe unul să spună ceva”

În acest context, vedeta de televiziune a dat detalii în ceea ce privește cazul său. Astfel, i-a fost suspendat contul de TikTok pe motiv că încalcă regulile comunității. Nimeni din presă nu a sărit să-l susțină, a mai explicat Marius Tucă.

„Adică, băi, se revoltă ăștia, mii de postări. Nu l-am văzut pe unul să spună ceva în afară de noi. În momentul în care l-au cenzurat, i-au interzis pe viață pagina de TikTok lui Ion Cristoiu. Ca să nu mă mai dau exemplu pe mine, că dacă îți arăt pagina mea de TikTok, jumătate din postările de acolo nu corespund comunității, încalcă regulile comunității. Unul n-a scris. Am făcut și eu ceva în presa din România, 20 de ani, directorul unui cotidian. Dar hai să nu ne mai lăudăm singuri”.