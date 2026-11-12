Patru garnituri de metrou de pe M2, care în septembrie au fost introduse în revizie de către Alstom, se întorc de joi pe „Magistrala Corporatiștilor”, acolo unde la orele de vârf este o aglomerație infernală.

Surse Metrorex au dezvăluit pentru Gândul că de joi s-au întors patru garnituri CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) pe M2 – care este cea mai aglomerată rută a metroului bucureștean.

Până acum s-a circulat cu un număr de 19 garnituri, iar cele patru care s-au întors vor fi folosite în cazurile speciale.

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„Cele patru trenuri vor fi folosite în situațiile speciale, în cazurile în care se vor forma aglomerații foarte mari, mai ales la Piața Unirii 2, dimineața. Este o veste bună pentru călătorii de pe această magistrală, pentru că trenurile care s-au întors vor putea fi folosite pentru reducerea intervalelor de succedare a curselor”, au precizat surse Metrorex pentru Gândul.

Din luna septembrie, de când mai multe garnituri CAF au intrat în revizie, timpii de așteptare pe M2 aproape că s-au dublat.

Trenurile CAF au costat 145 de milioane de euro

Trenurile CAF au fost cumpărate între anii 2011 și 2014. Este vorba de 24 de garnituri, care au costat aproximativ 145 de milioane de euro.

Magistrala 2, Pipera – Tudor Arghezi, denumită și „Magistrala Corporatiștilor”, este cea mai aglomerată rută de metrou din București.

Zilnic, pe această magistrală circulă aproximativ 200 de mii de călători, potrivit informațiilor Metrorex.

M2, cunoscută ca „Magistrala corporatiștilor”, fără modernizare

Linia 2 de metrou, cunoscută ca „Magistrala corporatiștilor”, a fost dată în folosință în 1986, iar de atunci nu s-au mai făcut investiții pe această rută.

Magistrala 2 are 15 stații:

Pipera

Aurel Vlaicu

Aviatorilor

Piața Victoriei

Piața Romană

Universitate

Piața Unirii 2

Tineretului

Eroii Revoluției

Constantin Brâncoveanu

Piața Sudului

Apărătorii Patriei

Dimitrie Leonida

Berceni

Tudor Arghezi

Cât de degradate sunt traversele și buloanele de pe M2

Gândul a publicat imagini în premieră de pe Magistrala 2, Pipera – Berceni – Tudor Arghezi. Timpul și umiditatea, la pachet cu lipsa investițiilor de pe această rută de metrou, au făcut ca materialul rulant să se degradeze foarte mult.