Gelu Voican Voiculescu și-a dat fiica în judecată după ce i-a vândut fictiv un conac. Ce au concluzionat judecătorii

Fostul viceprim-ministru al României, Gelu Voican Voiculescu, a pierdut în primă instanță procesul deschis împotriva propriei fiice, după ce a încercat să recupereze un conac din Apoldu de Sus. Politicianul a susținut în fața judecătorilor că imobilul ar fi fost transferat doar „din acte”, pentru a evita executarea silită în litigiile cu RA-APPS, notează Turnul Sfatului.

Tribunalul Sibiu a respins însă cererea fostului demnitar, considerând că nu există suficiente dovezi care să arate că tranzacțiile imobiliare au fost fictive.

Voican Voiculescu spune că vânzările au fost doar „de formă”

Potrivit dosarului, fostul vicepremier a afirmat că nu a primit niciodată banii prevăzuți în contractele de vânzare și că întreaga operațiune ar fi fost doar o simulare juridică. Acesta a explicat că, pe fondul problemelor financiare și al proceselor cu RA-APPS, a decis să își treacă bunurile pe numele altor persoane pentru a evita executarea silită.

Conacul ar fi fost transferat inițial pe numele fostului partener al fiicei sale, iar ulterior a ajuns la Raluca Voiculescu. Mai departe, proprietatea a fost vândută familiei fostului director al Direcției Silvice Sibiu, Robert Blaj.

În fața instanței, pârâții au susținut însă că toate tranzacțiile au fost reale și că sumele prevăzute în contracte au fost achitate integral. Au fost prezentate inclusiv documente notariale care ar confirma plata conacului.

Relația dintre tată și fiică s-ar fi rupt după recăsătorirea politicianului

Fiica fostului demnitar a declarat în instanță că relația cu tatăl său s-ar fi deteriorat după ce acesta s-a recăsătorit cu o femeie cu 41 de ani mai tânără. Potrivit apărării formulate în proces, noua soție ar fi avut un rol important în decizia de a intenta acțiunea pentru recuperarea proprietății.

Avocații Ralucăi Voiculescu au susținut că fostul politician nu poate cere anularea unor acte autentice invocând chiar conduita proprie, în condițiile în care a recunoscut că a încercat să își protejeze averea de creditori.

Prin Sentința Civilă nr. 45/2026, Tribunalul Sibiu a respins acțiunea formulată de Gelu Voican Voiculescu și a invocat principiul juridic „nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, potrivit căruia nimeni nu poate obține protecția instanței invocând propria culpă.

Judecătorii au considerat că fostul vicepremier a recunoscut indirect că a încercat să eludeze legea pentru a-și proteja bunurile de executarea silită, iar acest lucru nu poate afecta drepturile cumpărătorilor de bună-credință.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile. Până atunci, conacul din Apoldu de Sus rămâne în proprietatea familiei Blaj.